В Патонге ограбили пункт обмена валют

Начальник полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Ампхон Буарабпорн провел совещание с шефом полиции Патонга полковником Суджином Нилабоди и другими офицерами, посвященное ходу расследования дела об ограблении пункта обмена валют в Патонге. Добычей вооруженного преступника, ограбившего киоск, стали наличные на сумму свыше 200 тыс. бат.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Февраля 2022, 10:00 AM

Фото: Region 8 Police

Ограбление было совершено в районе 22:30 вечера воскресенья, 13 февраля, однако полиция сообщила о нем лишь 15 числа. Ограбленный пункт обмена валют находится на Phra Metta Rd., неподалеку от торгового центра Jungceylon (напротив Big C Extra), и принадлежит компании Yes Exchange 6 Co Ltd.

Как сообщила полиция, около 22:30 вечера мужчина в черных брюках, худи и перчатках подошел к обменному пункту с задней стороны, разбил рукоятью пистолета стекло на двери, открыл замок и проник внутрь. Там, угрожая оружие, он заставил сотрудницу киоска Саовалак Дэнгдуенг отдать деньги из кассы, преимущественно иностранную валюту, после чего скрылся. Госпожа Дэнгдуенг описала грабителя как мужчину стройного телосложения ростом около 170-175 см. Сейчас полиция ищет грабителя.

Из обменного пункта преступник вынес эквивалент 226918 бат в разных иностранных валютах и 3400 бат. Полиция не уточнила, почему в обменном пункте было так мало тайской наличности или грабитель ограничился лишь частью имевшегося.