В Патонге ограбили иностранца. От полиции требуют расследования

Канадский турист был ограблен в Патонге группой тайцев и не получил помощи от патрульного сотрудника полиции, к которому встретился на улице. Соответствующая информация появилась в одной из популярных пхукетских групп в соцсетях и вызвала негодование у самих тайских граждан. От полиции Патонга требуют действий. Туристическая полиция факт ограбления признает.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Февраля 2023, 03:37 PM

Пункт полиции на выходе с Бангла-Роуд в Патонге. Фото: The Phuket News (архив)