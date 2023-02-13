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В Патонге ограбили иностранца. От полиции требуют расследования

Канадский турист был ограблен в Патонге группой тайцев и не получил помощи от патрульного сотрудника полиции, к которому встретился на улице. Соответствующая информация появилась в одной из популярных пхукетских групп в соцсетях и вызвала негодование у самих тайских граждан. От полиции Патонга требуют действий. Туристическая полиция факт ограбления признает.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Февраля 2023, 03:37 PM
Пункт полиции на выходе с Бангла-Роуд в Патонге. Фото: The Phuket News (архив)

Пункт полиции на выходе с Бангла-Роуд в Патонге. Фото: The Phuket News (архив)

Публикация об ограбленном и не получившем помощи канадце была размещена в сети 12 февраля и под ней немедленно начали появляться возмущенные комментарии тайских пользователей. В итоге в тот же день туристическая полиция во главе с подполковником Эккачаем Сири получила распоряжение провести расследование. Затем, как сообщило это ведомство, информация была доведена напрямую до главы полиции Патонга полковника Суджина Нилабоди.

Согласно изложенной в открытых источниках версии, 27-летний канадец Уилльям Ламарш подвергся нападению у здания Patong Condotel около 2:00 ночи 11 февраля. Пятеро тайских грабителей отобрали у туриста 50 тыс. бат наличными и часы Rolex, а также избили его.

После нападения мужчина пошел по пляжной дороге и встретил там патрульного полицейского. Однако тот, согласно обсуждаемой в сети версии, якобы отказался как-либо помочь иностранному туристу.

Избитый господин Ламарш обратился в небольшую клинику, где ему сказали, что ему необходимо в больницу, поскольку у него сломан нос. На следующее утро иностранец пришел в Bangkok Hospital Siriroj, там сначала «специалист был недоступен», но потом ему все же удалось записаться на прием «к другому врачу». Тогда же господин Ламарк пообщался и с туристической полицией, сообщило ведомство.

Публичной реакции полицейского участка Патонга и центрального отдела полиции по провинции Пхукета пока не было.

 

 

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