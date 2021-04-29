В Патонге официально сменился мэр

Чалермлак Манисри, набравший большинство голосов на выборах мэра Патонга (прошедших в рамках муниципальных выборов 28 марта) был официально утвержден в должности.

Новости Пхукета

29 Апреля 2021, 03:55 PM

Чалермлак Манисри утвержден в должности мэра Патонга: Patong Palang Mai Party

Пхукетский офис Избирательной комиссии Таиланда (РЕС) опубликовал официальное уведомление об утверждении итогов голосования в 12 муниципалитетах Пхукета ровно через месяц после выборов, 28 апреля.

В уведомлении указывались только имена победивших кандидатов, но не количество полученных ими голосов избирателей.

Господина Манисри шел на выборы от партии Patong Palang Mai (Новая партия Патонга). Ему противостояли бывший мэр Чалермлак Кепсаб (единственная женщина на данном посту) и сын ее предшественника Пакрит Кисин.

После утверждения результатов господин Манисри записал видеообращение, в котором поблагодарил своих сторонников: «Благодарю за все ваши голоса и доверие со стороны своих братьев и сестер по Патонгу. В течение четырех лет своего срока я буду работать изо всех сил. Я не разочарую вас. И я останусь обычным человеком, каким был всю жизнь. Так что, если у вас появятся какие-то проблемы, то все вы всегда сможете придти и встретиться со мной в любой время. Большое вам спасибо».

«Сейчас, когда Избирком одобрил итоги выборов, я готов назвать первую задачу, над которой мы будем работать. Это ремонт пляжной дороги», – добавил он.

По итогам предварительного подсчета голосов господин Манисри набрал 2924 голоса, Чалермлак Кебсап – 2811 голос, Пакрит Кисин – 2686 голосов. Таким образом кандидаты показали очень близкие результаты.

Согласно изначальным данным РЕС, принять участие в муниципальных выборах в Патонге могли 13503 избирателя. При этом в ходе голосования было подано 8887 бюллетеней, из которых 8421 были сочтены действительными.

Также 28 апреля PEC утвердил 19 кандидатов в городской совет Патонга.

Не утвержденные мэры

Впрочем, опубликованные вчера данные РЕС не содержат информации по целом ряду муниципалитетов. В частности, не подтверждены фигуры мэров в трех пхукетских муниципалитатах.

К примеру, в Пхукет-Тауне были утверждены 18 избранных членов городского совета, но не мэр. Аналогичная ситуация сложилась в тамбонах Кату (там были утверждены 18 членов совета, но не глава администрации) и Паклок (утверждены 12 членов совета, но не мэр).

Директор пхукетского офиса РЕС Пассакорн Сирикаяпон уточнил, что эти три кандидатуры все еще находятся на согласовании в Центризбиркоме в Банкоке (ЕСТ).

«Впрочем, по закону у ЕСТ есть 60 дней после голосования, чтобы рассмотреть квалификацию победителей выборов и утвердить мэров. 60-дневный срок истечет 27 мая», – добавил господин Сирикаяпон .

Тем временем – несмотря на отсутствие утвержденных мэров – избранные члены муниципальных советов уже могут приступить к исполнению обязанностей в своих новых должностях.

«Они могут начать работать, выбрать главу своего совета и его заметителя. Позже, в соответствии с Законом о муниципалитетах, губернатор провинции должен пригласить к себе мэров и членов советов для проведения первого общего совещания», – пояснил процедуру господин Сирикаяпон.

Итоги выборов в оставшихся муниципалитетах

Чалонг: Тханапорн Онгсантипхап

Предварительный подсчет голосов:

1 Тахнапорн Онгсантипхап – 6203 голоса

2 Самран Джиндапон – 5099 голосов

3 Сомчай Тхечатхаворнчарон – 39 голосов

Всего избирателей – 19282

Подано бюллетеней – 12266

Действительных бюллетеней – 11641

12 членов муниципального совета утверждены

Раваи: Арун Солос

Предварительный подсчет голосов:

1 Арун Солос – 5582 голосов

Всего избирателей – 12646

Подано бюллетеней – 7,327

Действительных бюллетеней – 5,582

12 членов муниципального совета утверждены

Рассада: Накарин Йорсэнграт

Предварительный подсчет голосов:

1 Накарин Йорсэнграт – 12401 голосов

2 Сомкит Супхап – 5325 голосов

Всего избирателей – 35217

Подано бюллетеней – 20024

Действительных бюллетеней – 17726

12 членов муниципального совета утверждены

Вичит: Критха Чотивитапипан

Предварительный подсчет голосов:

1 Критха Чотивитпипан – 12827 голосов

Всего избирателей – 38793

Подано бюллетеней – 18023

Действительных бюллетеней – 12827

12 членов муниципального совета утверждены

Срисунтхорн: Чалермпхон Кертсап

Предварительный подсчет голосов:

1 Чалермпхон Кертсап – 8410 голосов

Всего избирателей – 19209

Подано бюллетеней – 10460

Действительных бюллетеней – 8410

12 членов муниципального совета утверждены

Тхепкрасаттри: Прасонг Трайрат

Предварительный подсчет голосов:

1 Прасонг Трайрат – 2867 голосов

2 Виттая Синкха – 1052 голосов

Всего избирателей – 6018

Подано бюллетеней – 4192

Действительных бюллетеней – 3919

12 членов муниципального совета утверждены

Чернг-Талей: Суниран Рачатаплак

Предварительный подсчет голосов:

1 Суниран Рачатаплак – 2001 голос

2 Апхисит Нганпрасерткит - 828 голосов

Всего избирателей – 4124

Подано бюллетеней – 2964

Действительных бюллетеней – 2829

12 членов муниципального совета утверждены

Карон: Джадет Вичарасорн

Предварительный подсчет голосов:

1 Джадет Вичарасорн – 2312 голоса

2 Иттипхон Сангкэу – 1370 голосов

Всего избирателей – 5572

Подано бюллетеней – 3888

Действительных бюллетеней – 3682

12 членов муниципального совета утверждены