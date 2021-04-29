В Патонге официально сменился мэр

Пхукетский офис Избирательной комиссии Таиланда (РЕС) опубликовал официальное уведомление об утверждении итогов голосования в 12 муниципалитетах Пхукета ровно через месяц после выборов, 28 апреля.
В уведомлении указывались только имена победивших кандидатов, но не количество полученных ими голосов избирателей.
Господина Манисри шел на выборы от партии Patong Palang Mai (Новая партия Патонга). Ему противостояли бывший мэр Чалермлак Кепсаб (единственная женщина на данном посту) и сын ее предшественника Пакрит Кисин.
После утверждения результатов господин Манисри записал видеообращение, в котором поблагодарил своих сторонников: «Благодарю за все ваши голоса и доверие со стороны своих братьев и сестер по Патонгу. В течение четырех лет своего срока я буду работать изо всех сил. Я не разочарую вас. И я останусь обычным человеком, каким был всю жизнь. Так что, если у вас появятся какие-то проблемы, то все вы всегда сможете придти и встретиться со мной в любой время. Большое вам спасибо».
«Сейчас, когда Избирком одобрил итоги выборов, я готов назвать первую задачу, над которой мы будем работать. Это ремонт пляжной дороги», – добавил он.
По итогам предварительного подсчета голосов господин Манисри набрал 2924 голоса, Чалермлак Кебсап – 2811 голос, Пакрит Кисин – 2686 голосов. Таким образом кандидаты показали очень близкие результаты.
Согласно изначальным данным РЕС, принять участие в муниципальных выборах в Патонге могли 13503 избирателя. При этом в ходе голосования было подано 8887 бюллетеней, из которых 8421 были сочтены действительными.
Также 28 апреля PEC утвердил 19 кандидатов в городской совет Патонга.
Не утвержденные мэры
Впрочем, опубликованные вчера данные РЕС не содержат информации по целом ряду муниципалитетов. В частности, не подтверждены фигуры мэров в трех пхукетских муниципалитатах.
К примеру, в Пхукет-Тауне были утверждены 18 избранных членов городского совета, но не мэр. Аналогичная ситуация сложилась в тамбонах Кату (там были утверждены 18 членов совета, но не глава администрации) и Паклок (утверждены 12 членов совета, но не мэр).
Директор пхукетского офиса РЕС Пассакорн Сирикаяпон уточнил, что эти три кандидатуры все еще находятся на согласовании в Центризбиркоме в Банкоке (ЕСТ).
«Впрочем, по закону у ЕСТ есть 60 дней после голосования, чтобы рассмотреть квалификацию победителей выборов и утвердить мэров. 60-дневный срок истечет 27 мая», – добавил господин Сирикаяпон .
Тем временем – несмотря на отсутствие утвержденных мэров – избранные члены муниципальных советов уже могут приступить к исполнению обязанностей в своих новых должностях.
«Они могут начать работать, выбрать главу своего совета и его заметителя. Позже, в соответствии с Законом о муниципалитетах, губернатор провинции должен пригласить к себе мэров и членов советов для проведения первого общего совещания», – пояснил процедуру господин Сирикаяпон.
Итоги выборов в оставшихся муниципалитетах
Чалонг: Тханапорн Онгсантипхап
Предварительный подсчет голосов:
1 Тахнапорн Онгсантипхап – 6203 голоса
2 Самран Джиндапон – 5099 голосов
3 Сомчай Тхечатхаворнчарон – 39 голосов
Всего избирателей – 19282
Подано бюллетеней – 12266
Действительных бюллетеней – 11641
12 членов муниципального совета утверждены
Раваи: Арун Солос
Предварительный подсчет голосов:
1 Арун Солос – 5582 голосов
Всего избирателей – 12646
Подано бюллетеней – 7,327
Действительных бюллетеней – 5,582
12 членов муниципального совета утверждены
Рассада: Накарин Йорсэнграт
Предварительный подсчет голосов:
1 Накарин Йорсэнграт – 12401 голосов
2 Сомкит Супхап – 5325 голосов
Всего избирателей – 35217
Подано бюллетеней – 20024
Действительных бюллетеней – 17726
12 членов муниципального совета утверждены
Вичит: Критха Чотивитапипан
Предварительный подсчет голосов:
1 Критха Чотивитпипан – 12827 голосов
Всего избирателей – 38793
Подано бюллетеней – 18023
Действительных бюллетеней – 12827
12 членов муниципального совета утверждены
Срисунтхорн: Чалермпхон Кертсап
Предварительный подсчет голосов:
1 Чалермпхон Кертсап – 8410 голосов
Всего избирателей – 19209
Подано бюллетеней – 10460
Действительных бюллетеней – 8410
12 членов муниципального совета утверждены
Тхепкрасаттри: Прасонг Трайрат
Предварительный подсчет голосов:
1 Прасонг Трайрат – 2867 голосов
2 Виттая Синкха – 1052 голосов
Всего избирателей – 6018
Подано бюллетеней – 4192
Действительных бюллетеней – 3919
12 членов муниципального совета утверждены
Чернг-Талей: Суниран Рачатаплак
Предварительный подсчет голосов:
1 Суниран Рачатаплак – 2001 голос
2 Апхисит Нганпрасерткит - 828 голосов
Всего избирателей – 4124
Подано бюллетеней – 2964
Действительных бюллетеней – 2829
12 членов муниципального совета утверждены
Карон: Джадет Вичарасорн
Предварительный подсчет голосов:
1 Джадет Вичарасорн – 2312 голоса
2 Иттипхон Сангкэу – 1370 голосов
Всего избирателей – 5572
Подано бюллетеней – 3888
Действительных бюллетеней – 3682
12 членов муниципального совета утверждены