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В Патонге обнаружили новую утечку сточных вод в море

Муниципалитет Патонга не смог установить источник обнаруженной не прошлой неделе утечки сточных вод в море. Неочищенные сточные воды попали городскую дренажную сеть, а оттуда – на пляж Мерлин к югу от Патонга.

Кхунанья Ванчавет

20 Февраля 2020, 12:28 PM
В Патонге обнаружили новую утечку сточных вод в море. Фото: Sahut Tamchu

В Патонге обнаружили новую утечку сточных вод в море. Фото: Sahut Tamchu

Заместитель мэра Патонга Бунма Эпсап рассказал The Phuket News, что информация о попадании неочищенных сточных вод на пляже поступила в муниципалитет в четверг, 13 февраля.

На следующий день официальные лица начали проверку, но установить источник загрязнения не смогли. Как отметил господин Эпсап, среди прочих мест был проверен курортный комплекс Absolute Twin Sands Resort & Spa, оштрафованный за похожую утечку в январе. В этот раз он оказался ни при чем.

«Официальные лица уже проверили. Это не то же место, что в прошлый раз», – подтвердил господин Эпсап.

При этом заместитель мэра добавил, что повторная проверка на пляже 19 февраля показала,что утечка неочищенных сточных вод прекратилась. Вытекающая из дренажной трубы вода была чистой.

«Туристы могут без опаски купаться на этом пляже», – добавил господин Эпсап.

В муниципалитете также отметили, что виновнику новой утечки грозит штраф в размере 10 тыс. бат. Впрочем, сперва его нужно установить.

 

 

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