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В Патонге нашли работу мужчине, оставшемуся парализованным после нападения полицейского

Группа компаний Pisona, возглавляемая бизнесменом Причавудом (Прабом) Кисином, приняла на постоянную работу бывшего уличного продавца лапши Аруна Тхонгплаба, оставшегося парализованным после того, как в него без какой-либо причины выстрелил пьяный полицейский на Бангла-Роуд. Инцидент произошел в прошлом году, затем 26-летний мужчина проходил долгое лечение и реабилитацию, а сейчас приступит к работе в Pisona Group, где будет заниматься социальными активностями.

Чутхарат Плерин

29 Декабря 2022, 01:02 PM
Арун Тхонгплаб на всю жизнь остался парализованным после нападения 23 февраля 2021 года, но уже достаточно восстановился, чтобы работать. Фото: Pisona Group

Арун Тхонгплаб на всю жизнь остался парализованным после нападения 23 февраля 2021 года, но уже достаточно восстановился, чтобы работать. Фото: Pisona Group

Арун Тхонгплаб на всю жизнь остался парализованным после нападения 23 февраля 2021 года, но уже достаточно восстановился, чтобы работать. Фото: Pisona Group

Арун Тхонгплаб на всю жизнь остался парализованным после нападения 23 февраля 2021 года, но уже достаточно восстановился, чтобы работать. Фото: Pisona Group

Арун Тхонгплаб на всю жизнь остался парализованным после нападения 23 февраля 2021 года, но уже достаточно восстановился, чтобы работать. Фото: Pisona Group

Арун Тхонгплаб на всю жизнь остался парализованным после нападения 23 февраля 2021 года, но уже достаточно восстановился, чтобы работать. Фото: Pisona Group

Капрал тайской полиции Порнтхеп Чаннаронг в момент преступления. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капрал тайской полиции Порнтхеп Чаннаронг в момент преступления. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капрал тайской полиции Порнтхеп Чаннаронг в момент преступления. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капрал тайской полиции Порнтхеп Чаннаронг в момент преступления. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пистолет, из которого стрелял в продавца лапши капрал полиции Порнтхеп Чаннаронг. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пистолет, из которого стрелял в продавца лапши капрал полиции Порнтхеп Чаннаронг. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капрал тайской полиции Порнтхеп Чаннаронг во время следственного эксперимента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капрал тайской полиции Порнтхеп Чаннаронг во время следственного эксперимента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капрал тайской полиции Порнтхеп Чаннаронг во время следственного эксперимента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капрал тайской полиции Порнтхеп Чаннаронг во время следственного эксперимента. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Господин Тхонгплаб был госпитализирован с огнестрельным ранением брюшной полости ночью 23 февраля 2021 года. Как выяснилось в больнице, пуля также задела позвоночник, и повреждение оказалось необратимым.

В продавца лапши выстрелил пьяный капрал тайской полиции Порнтхеп Чаннаронг. Полицейский пытался попасть в клуб Illusion, был остановлен охраной в связи с наличие оружия и, видимо, на эмоциях выстрелил в сторону улицы. Пуля попала в господина Тхонгплаба, который рухнул на землю и начал звать на помощь. Капрал с пистолетом в руке подошел к нему, начал что-то насмешливо говорить, а затем выстрелил минимум еще один раз, но не в кричавшего от боли торговца, а рядом с ним. Приехавшие коллеги капрала Чаннаронга задержали его, скрыться с места преступления полицейский не пытался.

Установленные на Бангла-Роуд камеры видеонаблюдения зафиксировали все события, соответствующие записи легли в основу уголовного дела против полицейского, которого в связи с происшествием уволили из органов.

В августе 2022 года суд признал капрала Чаннаронга виновным по всем статьям, включая покушение на убийство и выявленное в рамках следствия употребление наркотиков. Базовый приговор в 33 года и четыре месяца тюрьмы был сокращен судом до следующего: 25 лет и четыре месяца тюрьмы за покушение на убийство, 15 дней тюрьмы за употребление наркотиков, 1000 бат штрафа за ношение оружия в общественном месте и стрельбу без причины (в момент совершения преступления капрал был не на службе).

Также суд обязал господина Чаннаронга на протяжении 20 лет выплачивать компенсацию жертве общим размером чуть менее 8 млн бат.

Королевская полиция Таиланда в качестве жеста доброй воли согласилась оплатить медицинские счета Аруна Тхонгплаба, но до сих пор неизвестно, что именно полицейские в итоге оплачивали, поскольку пациента (гражданина Таиланда) лечили в государственной больнице Vachira Phuket Hospital.

При этом деньги для семьи, оставшейся не просто без кормильца, но с парализованным человеком на иждивении, собирали местные жители, включая членов экспатского сообщества. В частности, для господина Тхонгплаба нужно было купить специальную кровать, также требовались средства на реабилитацию и повседневные расходы его жены и двух детей. Для них в ходе фандрейзинговой акции остров собрал 400 тыс. бат.

Сейчас же, под занавес второго года после рокового выстрела, Арун Тхонгплаб получил возможность зарабатывать самостоятельно. Как говорилось выше, Праб Кисин нанял его в свою бизнес-структуру Pisona Group на должность, связанную с организацией социальных активностей. В беседе с газетой Khao Phuket бизнесмен уточнил, что его зарплата на текущем этапе будет составлять 20 тыс. бат.

Сын бывшего мэра Патонга также добавил, что господин Тхонгплаб будет работать в проекте CSR (Stay for Others) в Фонде развития Патонга, который господин Кисин основал несколько лет назад.

Господин Тхонгплаб поблагодарил всех, кто принял участие в его судьбе и отдельно отметил, что очень рад возможности снова работать и обеспечивать семью.

 

 

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