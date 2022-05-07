В Патонге начинается третий турнир из серии игр с мячом

В эти выходные в Патонге завершается серия из трех турниров по разным играм с мячом – пляжному футболу, вудболу и футзалу. Мероприятия организованы пхукетским офисом Министерства туризма и спорта Таиланда в рамках кампании по оживлению экономики провинции. Заключительный этап серии – футзал.

Новости Пхукета

7 Мая 2022, 01:39 PM

Соревнования по пляжному футболу в Патонге. Фото: PR Phuket

Как пояснила госпожа Чантана Сивакун из Фонда развития Патонга, игры частично финансируются из бюджета инициативы Phuket Provide, созданной для стимулирования экономической жизни Патонга, в частности, за счет массовых спортивных событий.

Первыми прошли соревнования по вудболу, носившие название Woodball Thailand Championship. Игры проводились 22-24 апреля на футбольном поле Laem Phet Football Field, находящемся через дорогу от Loma Park.

Вудбол – не самый из известных видов спорта, но среди тайцев придуманная на Тайване игра популярна. По игровому процессу она схожа с крокетом: участники специальными молотками забивают в небольшие воротца деревянные мячи.

Через неделю на самом прошли соревнования по пляжному футболу Phuket Soccer Beach, в которых приняли участие 24 команды. Турнир проходил в трех дивизионах – открытый мужской (12 команд), открытый женский (6 команд), смешанный для лиц от 45 лет (6 команд). Участвовали игроки всех возрастов – от школьников до престарелых.

Наконец, 7 и 8 мая, Патонг принимает соревнования по футзалу Phuket Soccer Futsal, хотя никакого зала участникам не предоставили – игры ведутся на грунтовых площадках Laem Phet Football Field.