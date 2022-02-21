В Патонге начали штрафовать за езду на электрических самокатах

Не менее четырех туристов были оштрафованы за езду на незарегистрированных электрических самокатах по улицам Патонга, а полиция города выпустила отдельное предупреждение для владельцев соответствующей техники о том, что она должна быть зарегистрирована.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция начала борьбу с самокатчиками после получения серии жалоб от местных жителей на то, что ездящие на них люди представляют угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения своей безответственной ездой.

В итоге полицейские во главе с подполковниками Суджином Нилабади и Причей Барингпатанакуном провели 16 февраля уличный рейд и задержали нескольких иностранцев на самокатах. Один был остановлен у полицейской будки на Rat U-Thit 200 Pee Rd., а оставшиеся – на Bangla Rd.

Сотрудники полиции установили, что самокаты не были никак зарегистрированы в качестве транспортных средств. Кроме того, ни у кого из задержанных не было при себе никаких документов на технику.

Задержанных туристов оштрафовали за управление незарегистрированными транспортными средствами. Сами самокаты были изъяты и отправлены на хранение в полицейский участок Патонга, пока полиция не установит их «происхождение» и личности владельцев, которых также планируется привлечь к ответственности.

Также полиция выпустила предупреждение, в котором говорится, что штрафы грозят всем, кто использует незарегистрированные транспортные средства. При этом правоохранители не уточнили, идет ли речь только о самокатах или под действие правила подпадают и другие транспортные средства, приводящиеся в движение электромоторами, мускульной силой ездока или иным образом.

Одновременно полиция попросила всех владельцев электрических самокатов быть ответственными при езде и помнить о безопасности других людей на дорогах и тротуарах.