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В Патонге изменят схему движния на время работ на пляжной дороге

Дорожная полиция Патонга опубликовала схему реорганизации движения по одной из центральных улиц курортного города на время проведения второго этапа работ по переносу под землю электрических и телекоммуникационных кабелей на Thaweewong Rd. (пляжной дороге).

Таньялак Сакут

23 Августа 2019, 11:41 AM
Фото: Дорожная полиция Патонга

Фото: Дорожная полиция Патонга

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, вторая фаза проекта по переносу кабелей под землю должна стартовать 25 августа и продлиться до 30 сентября. Работы будут вестись на 400-метровом участке Thaweewong Rd. от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd.

На время проведения работ (с 6:00 утра до 16:00 дня) движение по данной секции пляжной дороги будет разрешено лишь транспорту, обслуживающему расположенный там бизнес, включая автомобили владельцев заведений и такси. Остальные машины и мотоциклы должны будут сворачивать с Thaweewong Rd. на Bangla Rd., а с нее – на Rat-U-Thit 200 Pi Rd.

Сегодня майор Вуттиват Лиангбунджинда из транспортной полиции Патонга подтвердил звучавшие ранее неофициальные предположения о том, что движение по участку Rat-U-Thit 200 Pi Rd. от Bangla Rd. до Sawatdirak Rd. на время проведения работ будет двусторонним (см. схему). Однако являться таковым оно будет исключительно с 6:00 до 16:00. В остальное время Rat-U-Thit 200 Pi Rd. останется улицей с односторонним движением.

 

 

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