В Патонге и Кароне ожидаются недельные перебои в водоснабжении

Управление водоснабжения Пхукета (PWA) предупредило о том, что с 23 по 29 сентября жители Карона и Патонга могут испытывать проблемы с водой из-за ремонтных работ на опреснительной станции.

20 Сентября 2018 10:09:10

Фото: PWA

Как говорится в уведомлении PWA, работы на опреснительной станции (станции обратного осмоса) будут проводиться ежедневно с 9:00 утра до 17:00 вечера. Жителям Патонга и Карона рекомендуется делать запасы воды для бытовых нужд, чтобы минимизировать неудобства в часы отключения водоснабжения.

«Ожидается, что после возобновления подачи воды она может иметь нетипичный цвет», – говорится в сообщении ведомства.

«Мы постараемся завершить работы так быстро, как это только возможно. Приносим извинения за доставленные неудобства», – отмечается в уведомлении.

Телефоны справочной службы PWA – 076-319173, 082-7901634 и 1662.