В Патонге частично открыли проезд по центральной улице

В сообщении об открытии движения по Phra Metta Rd. полиция Патонга попросила водителей быть максимально внимательными при проезде участка, где продолжаются работы. Изначально предполагалось, что проект будет завершен к концу августа, однако этого не произошло.
Муниципалитет Патонга не только не назвал причину срыва сроков, но даже не раскрыл имя подрядчика и точный размер контракта. В публикациях говорится о сумме «около 222 млн бат».
Мэр Патонга Чалермсак Манисри регулярно инспектирует место работ, также к строящейся «ловушке» выезжают другие чиновники и политики. Недавно инспекцию проводил депутат парламента от Пхукета и житель Патонга Чалемпонг Сэнгди.
Именно данный участок городской системы водоотвода называли виновником прошлогодних наводнений в Патонге. Касательно затопления южной части города, произошедшего в эту пятницу (22 сентября) официальные лица ничего не сказали.
В частности, не были прокомментированы разошедшиеся по интернету фото со съемом нового асфальтового покрытия с решеток дренажных стоков. В сети высказывалось предположение, что причиной происшествия могли стать именно закатанные в асфальт точки приема воды в дренажной системой.