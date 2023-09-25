В Патонге частично открыли проезд по центральной улице

Улица Phra Metta Rd., проходящая мимо ТЦ Jungceylon и рынка Banzaan в Патонге, открыта для движения транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщила 24 сентября полиция Патонга. Работы над необходимым элементом ливневого дренажа на Phra Metta Rd. еще не завершены, но они уже не требуют закрытия всех полос. Ограниченное движение по ключевой улице возобновлено.

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Объект на Phra Metta Rd. по состоянию на 15 сентября. Фото: Patong Municipality

Объект на Phra Metta Rd. по состоянию на 15 сентября. Фото: Patong Municipality

В сообщении об открытии движения по Phra Metta Rd. полиция Патонга попросила водителей быть максимально внимательными при проезде участка, где продолжаются работы. Изначально предполагалось, что проект будет завершен к концу августа, однако этого не произошло.

Муниципалитет Патонга не только не назвал причину срыва сроков, но даже не раскрыл имя подрядчика и точный размер контракта. В публикациях говорится о сумме «около 222 млн бат».

Мэр Патонга Чалермсак Манисри регулярно инспектирует место работ, также к строящейся «ловушке» выезжают другие чиновники и политики. Недавно инспекцию проводил депутат парламента от Пхукета и житель Патонга Чалемпонг Сэнгди.

Именно данный участок городской системы водоотвода называли виновником прошлогодних наводнений в Патонге. Касательно затопления южной части города, произошедшего в эту пятницу (22 сентября) официальные лица ничего не сказали.

В частности, не были прокомментированы разошедшиеся по интернету фото со съемом нового асфальтового покрытия с решеток дренажных стоков. В сети высказывалось предположение, что причиной происшествия могли стать именно закатанные в асфальт точки приема воды в дренажной системой.