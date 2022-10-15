В Патонге арестовали продавцов имитации кокаина

Полиция Пхукета отчиталась об аресте двух человек за торговлю наркотиками, включая «фейковый кокаин», в роли которого выступал опиоидный анальгетик трамадол, извлеченный из капсул и расфасованный в пакеты. Также арестованные считаются причастными к нападению на туриста из США, госпитализированного ночью 28 сентября с побоями и глубоким порезом на левой руке.

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Два человека арестованы в Патонге за торговлю наркотиками. Впрочем, на приложенном полицией фото мужчин трое. Фото: Phuket Provincial Police

Подозреваемые в торговле наркотиками и нападении на туриста были арестованы вечером 11 октября на Soi Phra Baramee в Патонге, сообщил центральный отдел полиции по провинции Пхукет в публикации от 14 октября. Само нападение на туриста произошло 28 сентября, а действий против наркоторговцев от полиции потребовали еще 17 сентября.

Под арест на основании судебного ордера были помещены 48-летний Сунтхорн из Паттани и 25-летний Арифан из Наратхивата (фамилии не указаны). Одновременно с ними и в том же помещении была арестована 44-летняя Тоййяйя также из Наратхивата (фамилия вновь не указана).

В ходе обыска полицейские изъяли 69 таблеток метамфетамина (яба) и два пакетикам кристаллов (я-айс) общей массой в 0,29 грамма. Также в помещении были обнаружены пять упаковок анадола (трамадола), наркотического анальгетика опиоидного ряда, который подозреваемые продавали туристам под видом кокаина.

Всех троих арестованных доставили в полицию Патонга для предъявления обвинений в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Начальник полиции Патонга полковник Суджин Нилабади отметил, что арестованные Сунтхорн и Арифан работают зазывалами на Бангла-Роуд и проходят подозреваемыми по делу о «совместном причинении физического или психологичекого вреда другим лицам (нападении на туристов)». Так полиция классифицировала нападение на гражданина США Раккана Гассима Алгассима, совершенное 28 сентября. Полиция до сих пор не рассказала, что именно произошло с американцем на Бангла-Роуд. Обрывочная информация содержит лишь упоминания о драке и ограблении, а также о том, что турист был пьян.

При этом в заявлении центрального отдела полиции особое место отводится словам о том, что полицейские не согласны с обвинениями в свой адрес в том, что они якобы игнорируют наркоторговлю на Бангла-Роуд, о которой широко известно и полиции, и гражданам.

В частности, центральный отдел полиции упомянул публикацию на Facebook месячной давности, в которой говорилось, что «наркотики доступны по всей Бангле, особенно кокаин, который продается, как сумасшедший».

«Полиция давно знает об этом, но ничего не делает», – заявлялось в посте, который был опубликован еще 17 сентября вместе с видеоклипом, на котором была запечатлена предположительная продажа кокаина на Бангла-Роуд.

Сейчас, почти месяц спустя, полиция отреагировала на публикацию словами о том, что наркоторговля отнюдь не игнорируется, а кокаин на Бангле не настоящий. Заявление было озаглавлено как «арест банды, продающей наркотики и продающей кокаин (поддельный) туристам на Soi Bangla, в зоне ответственности полиции Патонга».

Полиция подчеркнула, что обвинения на Facebook были доведены до сведения главы полиции Пхукета генерал-майора Сермпхана Сириконга, который «приказал» шефу полиции Патонга полковнику Суджину Нилабади «принять меры и расследовать заявления». Центральный полицейский участок не уточнил, почему полиция Патонга не могла принять меры самостоятельно сразу после поста на Facebook, не дожидаясь отдельного приказа генерала Сириконга.

Также в публикации ничего не говорится о связи между нападением на туриста из США и торговлей наркотиками на Бангле.