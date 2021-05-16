В Патонге 12 человек задержаны за совместное распитие спиртного у пляжа

Полиция Патонга задержала 12 человек за совместное распитие спиртного у пляжа вечером 14 мая. Задержанным вменяется в вину нарушение приказа губернатора, один из пунктов которого прямо запрещает подобные действия во избежание распространения COVID-19.

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Согласно отчету полиции, задержаны были три ледибоя, пять тайских женщин и трое мужчин-иностранцев. В качестве улик были изъяты различные спиртные напитки – от крепкого алкоголя тайского производства до винных кулеров и содовой воды. Распитие алкоголя проходило на тротуаре улицы Thaweewong Rd., идущей вдоль пляжа Патонг.

Задержанных доставили в полицейский участок Пхукет-Тауна, куда вскоре приехали медики Vachira Phuket Hospital, чтобы протестировать нарушителей приказа на коронавирус. Также в полицейский участок прибыли вице-губернаторы Викром Джактхи и Пияпонг Чувонг.

Вице-губернатор Джактхи напомнил, что, согласно распоряжению властей, совместно употреблять спиртное могут лишь компании из двух человек и не более.

«Это связано с тем, что ранее был обнаружен кластер распространения вируса, связанный с коллективным употреблением алкогольных напитков. Тогда заразились более 20 человек», – заявил вице-губернатор.

«Правительство провинции обратилось ко всем официальным лицам в просьбой усилить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений и задерживать нарушителей. Также мы просим граждан о содействии в соблюдении конкретно этого запрета, чтобы остановать распространение вируса на Пхукете. Если вы видите нарушение, пожалуйста, сообщите о нем в полиции, чтобы сотрудники правоохранительных органов провели проверку и обеспечили строгое соблюдение закона», – добавил он.

Шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Тхирават Лиамсуван добавил, что все сотрудники правоохранительных органов Пхукета получили распоряжение строго контролировать соблюдение мер защиты от коронавируса, чтобы помочь в борьбе за снижение числа заражений.

Официальные лица не уточнили, какое наказание ждет участников нелегальной «вечеринки» у пляжа. В одном из предыдущих случаев наказанием был штраф в размере 6 тыс. бат.







