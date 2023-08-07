В парикмахерской в Патонге арестовали второго барбера-иностранца

В ходе проверки вечером 5 августа в заведении, фигурирующем в отчете полиции просто как Professional Barber Shop, был арестован 38-летний египтянин Мохаммед Бассем. Полиция подробно перечислила изъятые улики: бритву, фен, расчестку, машинку для стрижки волос.
Мужчину доставили в участок не одного, а в компании его 38-летней тайской работодательницы по имени Петладды, которая упоминалась и в сообщении о первом рейде в Professional Barber Shop (и тоже без указания фамилии).
Полиция Патонга сообщила, что господину Бассему были предъявлены обвинения в работе без разрешения и в нахождении в Таиланде сверх разрешенного срока пребывания (без указания, когда и при каких обстоятельствах у мужчины начался оверстэй).
Госпоже Петладде, как следует из полицейского отчета, грозит ответственность за нелегальный найм иностранного работника. Полиция Патонга не уточнила, чем закончилось предыдущее дело, которое должно было быть возбуждено в связи с арестом иностранца в ее салоне в июле.
Согласно второму Декрету о труде иностранцев от 2018 года, нанимателю нелегального работника грозит от 10 до 100 тыс. бат штрафа за первый случай и от 50 до 200 тыс. бат или до года тюрьмы за следующие.