В парикмахерской в Патонге арестовали второго барбера-иностранца

Второй за месяц иностранный парикмахер был арестован в арабском барбершопе на Rat Uthit 200 Pi Rd. в Патонге, сообщил местный полицейский участок 6 августа. В предыдущий раз сотрудники полиции Патонга проверяли заведение в середине июля и тоже арестовали нелегального барбера, но, видимо, эта потеря не сильно сказалась на работе салона.

Новости Пхукета

7 Августа 2023, 12:03 PM

Египтянин Мохаммед Бассем на рабочем месте. В прямом смысле слова у того же кресла, где в июле был арестован его предшественник из Иордании. Фото: Patong Police