В Паклоке произошел пожар рядом со школой

Экстренные службы Паклока ликвидировали пожар в районе школы Ban Paklok School, произошедший вечером 15 марта. Информация о том, насколько близко был очаг возгорания к школе, отсутствует.

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Как проинформировали местный муниципалитет, около 21:00 вечера недалеко от школы загорелся некий мусор, оставленный на территории позади складского здания. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

О пострадавших или имущественном ущербе не сообщалось. Причина инцидента неизвестна. О проведении расследования муниципалитет ничего не сказал.

Напомним, что 11 февраля в тамбоне Тхепкрасаттри произошел пожар в здании школы Baan Kok Wat Mai School, построенной около 60 лет назад. Второй этаж основного учебного корпуса был полностью уничтожен огнем.

Пожар произошел в тот момент, когда на втором этаже здания проходила реновация, так что он не использовался. Местные власти не сообщили, насколько сильно пострадали несущие конструкции и возможно ли в принципе восстановление здания для безопасного использования.