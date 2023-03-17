Carnival Magic
Carnival Magic
The Phuket News
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
The Phuket News
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В Паклоке произошел пожар рядом со школой

Экстренные службы Паклока ликвидировали пожар в районе школы Ban Paklok School, произошедший вечером 15 марта. Информация о том, насколько близко был очаг возгорания к школе, отсутствует.

Новости Пхукета

17 Марта 2023, 08:00 AM
Пожар в Паклоке вечером 15 марта. Фото: Муниципалитет Паклока

Пожар в Паклоке вечером 15 марта. Фото: Муниципалитет Паклока

Пожар в Паклоке вечером 15 марта. Фото: Муниципалитет Паклока

Пожар в Паклоке вечером 15 марта. Фото: Муниципалитет Паклока

Пожар в Паклоке вечером 15 марта. Фото: Муниципалитет Паклока

Пожар в Паклоке вечером 15 марта. Фото: Муниципалитет Паклока

Февральское предупреждение муниципалитета Паклока. Фото: Муниципалитет Паклока

Февральское предупреждение муниципалитета Паклока. Фото: Муниципалитет Паклока

Как проинформировали местный муниципалитет, около 21:00 вечера недалеко от школы загорелся некий мусор, оставленный на территории позади складского здания. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

О пострадавших или имущественном ущербе не сообщалось. Причина инцидента неизвестна. О проведении расследования муниципалитет ничего не сказал.

Напомним, что 11 февраля в тамбоне Тхепкрасаттри произошел пожар в здании школы Baan Kok Wat Mai School, построенной около 60 лет назад. Второй этаж основного учебного корпуса был полностью уничтожен огнем.

Пожар произошел в тот момент, когда на втором этаже здания проходила реновация, так что он не использовался. Местные власти не сообщили, насколько сильно пострадали несущие конструкции и возможно ли в принципе восстановление здания для безопасного использования.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Часть Чалонга и Вичита останется завтра без воды
Устройство с радиоактивным цезием-137 потеряли в Таиланде
Автомобиль врезался в забор храма на Пхукете
Бордель с несовершеннолетними девушками выявили в Патонге
В ходе облавы на бродячих собак в Ао-Нанге поймали одного пса
Часть Вичита останется без света сегодня с 9 утра
Подобравшую чужой телефон женщину просят вернуть его владельцу
Пхукетские качели и карусели заинтересовали антикоррупционную полицию
Активные аресты оверстэйщиков продолжаются на Самуи
Полиция Таланга изъяла более 2,4 тыс. таблеток метамфетамина
Супружеская пара арестована за кражу чаевых из отеля
Отключения света запланированы на 16-17 марта у аэропорта и Памятника Героиням
Кладку черепашьих яиц нашли недалеко от пхукетского аэропорта
Двое детей пострадали в ДТП у парка Суан-Луанг
Власти Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

 

Thai Residential
The Pavilions Phuket

 