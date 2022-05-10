В отеле Patong Bay Hill Resort прошла раздача еды нуждающимся

Проект Patong Pansuk («Кладовая с припасами Патонга») возобновил работу, организовав раздачу 400 продуктовых наборов и выдачу денежной помощи 30 школьникам.

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Мероприятие прошло 8 мая в отеле Patong Bay Hill Hotel, которым владеет глава Pisona Group Причавуд «Праб» Кисин, самым прямым образом связанный с Фонда развития Патонга (Patong Development Foundation), который и проводитблаготворительные мероприятия Patong Pansuk

Когда против Patong Bay Hill обвинили в том, что развлекательные заведения в нем работают сверх отведенных часов, инициатива Patong Pansuk была приостановлена, причем фактически на такой же срок, на который закрыли в наказание ресторан White Lagoon в отеле господина Кисина. О возобновлении проекта сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью Таиланда.

Председатель Patong Development Foundation Пхакарат Тамчу заявила, что благотворительная деятельность фонда по-прежнему крайне нужна жителям Патонга, страдающим от отсутствия возможности обеспечивать свои семьи на фоне туристического кризиса.

В рамках акции 8 мая 30 местных детей получили по 1 тыс. бат каждый в качестве финансовой помощи на обучение. Как пояснила господа Тамчу, «гранты» выдаются детям в возрасте до 15 лет, учащимся в одной из школ Патонга, Кату или Камалы, то есть всех трех районов, входящих в округ Кату.

«В дополнение члены Patong Development Foundation пожертвовали средства престарелым и «лежачим пациентам» в семи сообществах Патонга. 20 человек получили «гранты» в размере 500 бат каждый в рамках проекта помощи лицам старшего возраста Patong Pansuk Senior OK», – отметила председатель фонда.

Кроме того, в рамках мероприятия дети из района Таван (Баан-Таван) в Пхукет-Тауне посетили отель, чтобы просто повеселиться в бассейне. Господин Праб Кисин пояснил, что его отель и ранее приглашал детей отдохнуть у себя, причем неоднократно. Он отметил, что подобные мероприятия укрепляют и связи внутри семей, и само общество, что позволяет ему проще переносить возможные социальные тяготы.

«Pisona Group готова поддерживать такие мероприятия и продолжать работать над тем, чтобы наше общество становилось лучше», – заявил господин Праб, сын бывшего мэра Патонга Пиана Кисина, возглавлявшего этот населенный пункт более четверти века.