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В одном из прудов парка Суан-Луанг нашли мертвое тело

Полиция Пхукет-Тауна установила личность мужчины, найденного сегодня утром мертвым в одном из прудов парка Суан-Луанг. Погибшим оказался 42-летний местный житель с задержкой умственного развития. По словам замначальника полиции Пхукет-Тауна, погибший имел интеллект пятилетнего ребенка.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Мая 2019, 05:18 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело 42-летнего Баньята Чусри обнаружил около 9:20 утра 7 мая работающий в парке уборщиков. Мужчина заметил в воде обнаженный труп и позвонил на горячую линию полиции 191.

Установить личность погибшего позволило присутствие в парке одного из его соседей, который затем позвонил матери господина Чусри. Та приехала в парк и подтвердила, что погибший – ее сын.

В беседе с «Новостями Пхукета» подполковник полиции Рачан Панвай из участка Пхукет-Тауна подтвердил, что следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. В полиции полагают, что мужчина решил искупаться и утонул. Родные его видели в последний раз предыдущим вечером.

«Нам сообщили, что хотя господину Чусри было 42 года, вел он себя на уровне ребенка четырех-пяти лет в виду наличия ментального расстройства», – добавил подполковник Панвай.

Полиция полагает, что смерть господина Чусри произошла в результате несчастного случая. Впрочем медицинского заключения о причине смерти полицейские еще не получили.

 

 

 

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