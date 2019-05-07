В одном из прудов парка Суан-Луанг нашли мертвое тело

Тело 42-летнего Баньята Чусри обнаружил около 9:20 утра 7 мая работающий в парке уборщиков. Мужчина заметил в воде обнаженный труп и позвонил на горячую линию полиции 191.
Установить личность погибшего позволило присутствие в парке одного из его соседей, который затем позвонил матери господина Чусри. Та приехала в парк и подтвердила, что погибший – ее сын.
В беседе с «Новостями Пхукета» подполковник полиции Рачан Панвай из участка Пхукет-Тауна подтвердил, что следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. В полиции полагают, что мужчина решил искупаться и утонул. Родные его видели в последний раз предыдущим вечером.
«Нам сообщили, что хотя господину Чусри было 42 года, вел он себя на уровне ребенка четырех-пяти лет в виду наличия ментального расстройства», – добавил подполковник Панвай.
Полиция полагает, что смерть господина Чусри произошла в результате несчастного случая. Впрочем медицинского заключения о причине смерти полицейские еще не получили.