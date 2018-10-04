В одном из озер Ко-Кэу обнаружили тело утопленника

Полиция пока не установила личность мужчины, тело которого было обнаружено 3 октября в одном из озер на территории Ко-Кэу.

4 Октября 2018 13:47:36

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Сообщение об обнаружении тело поступило в местную службу спасения около 17:00 среды, 3 октября. Позвонивший спасателям человек сообщил, что труп некого мужчины был обнаружен в одном из озеру у Soi Koh Kaew 12.

Спасатели извлекли тело из воды лишь после 19:00, поскольку команда, которая прибыла на место событий первой, не смогла его найти и вызвала подкруепление. Труп был доставлен в морг одной из пхукетских больниц, полиция пытается установить обстоятельства смерти мужчины и его личность.