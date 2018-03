В новую пхукетскую марину влили сингапурский капитал Строительство новой марины и отеля на мысе Панва должно обойтись в сумму, превышающую полмиллиарда бат. Один из инвесторов – cингапурская SUTL Enterprise Ltd, владеющая и управляющая маринами ONE°15. Новости Пхукета 16 Марта 2018 16:00:00 Компания SUTL Enterprise Ltd, владеющая и управляющая мариной ONE°15 Marina на острове Сентоса в Сингапуре, приобрела 60% тайской компании Makham Bay Marina Co Ltd (MBM), планирующей строительство нового причального комплекса для яхт и отеля в бухте Макхам на юго-восточном побережье Пхукета. Согласно пресс-релизу SUTL Enterprise, у компании, в капитал которой она вошла, уже имеется разрешение на строительство как самой марины на 171 причальное место, так и отеля на 66 номеров. Комплекс должен расположиться на участке площадью 24 рая неподалеку от пхукетского глубоководного порта (Phuket Deep Sea Port). Ориентировочный бюджет строительства – 579 млн бат. Приобретаемая 60-процентная доля в МВМ должна обойтись сингапурскому инвестору в 133 млн бат. «У МВМ имеется разрешение на строительство и права на девелоперские работы по созданию марины в бухте Макхам, для строительства которой она располагает участком земли с прилегающей акваторией на правах 30-летней аренды», – говорится в пресс-релизе SUTL Enterprise. В рамках соглашения с МВМ, сингапурская сторона будет принимать участие в «проектировании, строительстве, развитии, управлении и текущем обслуживании эксклюзивного интегрированного марина-клуба мирового класса и предназначающейся для него инфраструктуры». «Интегрированный марина-клуб позиционируется как курортный центр морского отдыха с яхтенными чартерами для морского спорта и рекреационных программ, СПА и оздоровительной зоной, отельными номерами как для членов клуба, так и для широкой публики», – отмечает SUTL Enterprise. Новая пхукетская марина будет продвигаться на рынке под брендом ONE°15, как и популярная марина на Сентосе. Комплекс будет способен принимать яхты габаритами до 200 футов (60 м), то есть подойдет и для швартовки супер-яхт. Кроме 171 причального места, новая марина будет располагать и площадками для наземного хранения яхт. Отель при марине будет иметь не только классические номера и люксы, но и четыре отдельные виллы на три спальни каждая. При отеле будет располагаться СПА-центр, спортзал, бассейн, банкетный зал, помещения для деловых встреч, бары и рестораны. Также в марине смогут расположиться офисы яхтенных брокеров, чартерных компаний, дайв-центров и другого бизнеса, включая ритейл. «После завершения строительства проект станет единтсвенным интегрированным марина-клубом в южной части Пхукета среди самых люксовых курортных комплексов», – говорится в пресс-релизе. SUTL Enterprise также указывает, что отдельная инфраструктура будет зарезервирована для членов планирующего морского клуба в рамках концепции SUTL Enterprise по продвижению яхтенного образа жизни. «Мы в течение долгого времени искали идеальное место, где могла бы расположиться марина ONE°15 в Таиланде, и мы считаем, что мы нашли такую локацию в лице бухты Макхам. Будущая марина расположится рядом с единственным на Пхукете глубоководным морским портом в месте, естественно укрытом от штормов, и будет доступна в течение круглых суток без ограничений, связанных с приливами и отливами», – пояснил генеральный директор SUTL Enterprise Артур Тэй. Комментируя проект, господин Тэй указал на то, что в последние десять лет морской туризм на Пхукете демонстрирует высокие темпы развития, и имеющиеся марины уже с трудом покрывают запросы яхтсменов. «Правительство Таиланда признает, что это процветающий сегмент туристической отрасли, и готово развивать и продвигать Пхукет в качестве премиального яхтенного направления, приветствуя инвестиции в инфраструктуру для поддержки отрасли. SUTL Enterprise с удовольствием внесет свой вклад в реализацию этого масштабного плана, одновременно выведя бренд ONE°15 на рынок Таиланда», – отметил господин Тэй. В настоящий момент SUTL Enterprise управляет шестью маринами под брендом ONE°15. Гавань в бухте Макхам должна стать седьмой в портфолио компании и второй за пределами Сингапура (первая из зарубежных марин ONE°15 находится в Нью-Йорке). Кроме управления маринами, SUTL Enterprise занимается и другим бизнесом в яхтенной сфере и смежных сегментах.