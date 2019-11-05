В новогодней лотерее Красного Креста снова разыграют таунхаус и автомобиль

Пхукетское отделение Красного Креста анонсировало традиционную новогоднюю ярмарку, которая пройдет с 29 декабря по 6 января в Сапан-Хине. Мероприятие в этом году будет носить название Good Phuket Products Fair (Kong Dee Phuket Fair), а главным призом проходящей в рамках ярмарки новогодней лотереи станет таунхаус в Таланге.

Новости Пхукета

5 Ноября 2019, 09:20 AM

Фото: Phuket Red Cross

Как сообщила госпожа Аймон Иусакун из пхукетского офиса Красного Креста, стоимость разыгрываемого в лотерее таунхауса составляет 2,29 млн бат. Дом находится в поселке i-Leaf Prime в Таланге, при этом известен даже его точный номер – 163/3.

Вторым призом новогодней лотереи будет автомобиль Toyota Yaris ATIV 1,2 j стоимостью в районе 700 тыс. бат, в качестве призов третьего уровня выступают два мотоцикла Honda Wave 110i (цены на соответствующую модель начинаются от 36,5 тыс. бат).

Также в лотерею будут разыграны золотые ювелирные изделия и бытовая техника. Розыгрыш состоится 9 января на главной сцене ярмарки в Сапан-Хине. Собранные средства будут направлены на благотворительные проекты пхукетского офиса Красного Креста.

Добавим, что лотерейные билеты обычно продаются по цене в 100 бат, получить информацию об их покупке можно по телефонам пхукетского Красного Креста 076-211766 и 087-2767591. Вход на саму ярмарку в Сапан-Хине, разумеется, бесплатный.