В Накхон-Саване перехватили 44 мигрантов на двух пикапах

Майор полиции Киатипорн Саватдитхеп, командир регионального отделения дорожной полиции, рассказал, что около 2:00 ночи 1 марта дежурившие на шоссе 312 полицейские увидели два пикапа с крытыми кузовами и приказали водителям остановиться для досмотра.
Водители проигнорировали приказ и попытались скрыться, но по итогам непродолжительной погони оба автомобиля были остановлены, пишет Bangkok Post.
Досмотрев транспортные средства, полицейские обнаружили, в них сразу 44 нелегальных мигрантов – 33 в одном автомобиле и 11 во втором. Все они прибыли в Таиланд из Мьнмы.
Водитель пикапа с 33 пассажирами рассказал полицейским, что должен был доставить нелегалов в Супхан-Бури, за что ему пообещали 10 тыс. бат. Шофе второй машины ехал в Айюттхайю. Он должен был получить за рейс 5,5 тыс. бат.
К ответственности будут привлечены как водители, так и сами нелегально въехавшие в страну иностранцы.