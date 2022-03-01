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В Накхон-Саване перехватили 44 мигрантов на двух пикапах

Полиция провинции Накхон-Саван задержала 44 нелегальных мигрантов, приехавших в Таиланд из Мьянмы на заработки. Нелегалы были обнаружены при досмотре двух пикапов, остановленных на шоссе в тамбоне Пхайюха-Кхири.

Новости Пхукета

2 Марта 2022, 12:00 PM
Фото: Chalit Poomruang / Bangkok Post

Фото: Chalit Poomruang / Bangkok Post

Майор полиции Киатипорн Саватдитхеп, командир регионального отделения дорожной полиции, рассказал, что около 2:00 ночи 1 марта дежурившие на шоссе 312 полицейские увидели два пикапа с крытыми кузовами и приказали водителям остановиться для досмотра.

Водители проигнорировали приказ и попытались скрыться, но по итогам непродолжительной погони оба автомобиля были остановлены, пишет Bangkok Post.

Досмотрев транспортные средства, полицейские обнаружили, в них сразу 44 нелегальных мигрантов – 33 в одном автомобиле и 11 во втором. Все они прибыли в Таиланд из Мьнмы.

Водитель пикапа с 33 пассажирами рассказал полицейским, что должен был доставить нелегалов в Супхан-Бури, за что ему пообещали 10 тыс. бат. Шофе второй машины ехал в Айюттхайю. Он должен был получить за рейс 5,5 тыс. бат.

К ответственности будут привлечены как водители, так и сами нелегально въехавшие в страну иностранцы.

 

 

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