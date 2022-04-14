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В Накхон-Ратчасиме ограбили ювелирный магазин

Полиция Накхон-Ратчасимы разыскивает мужчину, ограбившего 12 апреля ювелирный магазин в местном супермаркете сети Lotus (бывшая Tesco Lotus). Добычей преступника стало 2,3 кг золота на сумму в районе 4,5 млн бат.

Новости Пхукета

14 Апреля 2022, 09:00 AM
Ювелирный магазин в супермаркете Lotus в округе Мыанг-Накхон-Ратчасима был ограблен 12 апреля. Фото: Prasit Tangprasert

Ювелирный магазин в супермаркете Lotus в округе Мыанг-Накхон-Ратчасима был ограблен 12 апреля. Фото: Prasit Tangprasert

Как сообщает Bangkok Post, ограбление было совершено в районе 13:20 дня. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдениях, на записях с которых видно, как одетый в черное мужчина заходит в ювелирный магазин и достает пистолет, что-то крича.

Газета указывает, что преступник не был оригинален и крикнул следующее: «Это ограбление. У меня пистолет». После чего перепрыгнул через прилавок и начал быстро сгребать в сумку цепочки с витрины. Ограбление продлилось 20 секунд. Затем злоумышленник выбежал из магазина и уехал с места преступления на мотоцикле без номеров.

Сотрудница ограбленного магазина сообщила полиции, что за 20 секунд мужчина успел закинуть в сумку 51 цепочку, а в пересчете на массу – более 2,3 кг ювелирных изделий из золота. В деньгах это – 4,5 млн бат.

 

 

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