В нацпарках Таиланда запретили спиртное

Департамент национальных парков отдал сотрудникам нацпарков строго следить за соблюдением запрета на распитие спиртных напитков на парковых территориях.

4 Декабря 2017 09:51:23

Фото: Bangkok Post

О начале кампании по борьбе с распитием спиртного в парках объявил глава Департамент национальных парков Тханья Нетитхаммакун. Соответствующее заявление господин Нетитхаммакун сделал в воскресенье, 3 декабря, пишет Bangkok Post.

Ранее глава Департамента нацпарков уже предупреждал о том, что его ведомство «больше не будет проявлять терпимость в отношении посетителей парков, которые создают неудобства для других, и в особенности злоупотребляют спиртным».

«Департамент обеспокоен проблемами, связанными с употреблением алкоголя, такими как разнузданное поведение и несчастные случаи. Большинство посетителей парков ожидают тихого отдыха и хотят просто наслаждаться красотой природы», – заявил господин Нетитхаммакун.

По словам господина Нетитхаммакуна, руководители национальных парков получили распоряжение строго следить за соблюдением «сухого закона» на подведомственных территориях. При это запрещено не только употреблять алкоголь, но и просто проносить его в парки.

Как подчеркнул господин Нетитхаммакун, нарушителей правил будут немедленно удалять из парков, кроме того, им может грозить до месяца тюрьмы и/или штраф в размере до 1000 бат. Сообщить о лицах, распивающих спиртное, может любой посетитель парка по телефону круглосуточной горячей линии 1362.

Инициативу Департамента нацпарков поддержали три основных организации, борющихся с пьянством в Таиланде: StopDrink Network, Thai Health Promotion Foundation и Accident Prevention Network. Как пояснил менеджер StopDrink Network Сонгкран Пхакчокди, все три объединения готовы сотрудничать с Департаментом нацпарка в сфере контроля за соблюдением запрета. Кроме того, перед новогодними праздниками они намерены начать кампанию по информированию жителей и гостей Таиланда о запрете.