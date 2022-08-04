В Мьянме родился белый слоненок

Министерство природных ресурсов и сохранения окружающей среды Мьянмы сообщило о рождении редкого белого слона. Событие произошло в штате Ракхайн.

Новости Пхукета

5 Августа 2022, 10:00 AM

Родившийся в Мьянме белый слоненок. Фото: Министерство природных ресурсов и сохранения окружающей среды Мьянмы

Официальные лица объявили о появлении белого слоненка 2 августа, хотя родился он еще 23 июля. Вес животного при рождении составлял около 82 кг, рост – около 74 см, говорится в сообщении бирманского министерства, которое приводит Bangkok Post.

Власти Мьянмы подчеркивают, что слоненок «здоров и счастлив». В настоящий момент он находится под присмотром специалистов и окружен заботой матери-слонихи.

Напомним, что рождение белого слона является большой редкостью. Животные считаются священными и в Мьянме, и в Таиланде.