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В море у восточного побережья Пхукета нашли мертвое тело

Полиция пока не установила личность мужчины, тело которого было найдено во второй половине дня 16 июня у острова Тапао-Ной к востоку от мыса Панва.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Июня 2019, 11:48 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об обнаружении мертвого тела у острова Тапао-Ной поступило в полицейский участок Вичита около 17:00. Спасатели Kusoldharm Rescue Foundation на надувной лодке добрались до указанного места и доставили труп в Сапан-Хин, откуда его перевезли в больницу Vachira Hospital Phuket, специалистам которой предстоит установить время и причину смерти. 

В полиции полагают, что у острова Тапао-Ной могло быть найдено тело рыбака, выпавшего за борт лодки двумя днями ранее. Находившиеся на борту судна другие рыбаки попытались отыскать коллегу, но предпринятые ими усилия результатов не принесли. Заявление о пропаже мужчины было подано в полицию Вичита в пятницу, 14 июня.

 

 

 

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