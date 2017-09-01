В море у побережья Патонга нашли тело туриста

Спасатели нашли тело Яна Цзюньчжэ, пропавшего во время купания на пляже Карон три дня назад.

1 Сентября 2017 09:48:16

Фото: Kusoldharm Rescue Foundation

Полиция Патонга подтвердила обнаружение тела 24-летнего гражданина Китая Яна Цзюньчжэ, который пропал во время купания на пляже Карон во вторник, 29 августа. Тело китайца было найдено в море, примерно в 1 км от побережья Патонга вечером 18:00.

По словам майора полиции Патчари Вонгбуна из участка Патонга, тело уже было опознано родственниками. Никаких свидетельств насильственной смерти на трупе не обнаружилось. Точную причину смерти должны установить медики, но в настоящий момент приоритетной является версия о том, что китаец стал очередной жертвой муссонов.

Напомним, накануне глава Phuket Lifgurard service Пратхают Чуаюань сообщил «Новостям Пхукета», что за период с 20 января по 30 августа пляжные спасатели спасли 294 купальщиков (265 иностранцев и 29 тайцев). Число погибших на тот момент составляло шесть человек.