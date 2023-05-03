В Май-Кхао начали убирать с обочин нелегальную рекламу

Власти тамбона Май-Кхао объявили войну нелегальной уличной рекламе. На протяжении двух последних дней служащие местной административной организации (OrBorTor) занимались тем, что демонтировали придорожные баннеры. Сегодня, впрочем, у всех государственных ведомств начались четырехдневные выходные, так что работы, видимо, будут приостановлены.

Новости Пхукета

Если судить по Facebook-странице административной организации Май-Кхао, зачистка началась в 9:00 утра 2 мая, а затем продолжилась на следующий день. Ни 1 мая, ни в апреле подобных публикаций не было.

В сообщениях от 2 и 3 мая отмечается, что демонтаж биллбордов проводился по распоряжению главы района Саравут Срисакукхама. В качестве правового основания указывается распоряжение OrBorTor от 30 ноября 2022 года. Оно, в свою очередь, было отдано на основании Закона о чистоте городской среды (1992) и Закона об общественном здоровье (2017).

Сегодня, по всей видимости, борьба с придорожной рекламой продолжена не будет, поскольку у государственных ведомств начались четырехдневные выходные. 4 мая Таиланд отмечает День Коронации Рамы Х, 5 мая – дополнительный выходной «для стимулирования туризма», 6 и 7 мая – суббота и воскресенье.

«Новостям Пхукета» не удалось найти никаких свидетельств аналогичных мер по борьбе с незаконной уличной рекламой в других тамбонах Пхукета. Судя по всему, власти Май-Кхао были первыми, кто увидел проблему в засилье рекламных баннеров, портящих вид Пхукета.