В манграх Пхукета не нашли следов коррупции

Национальная антикоррупционная комиссия (NACC) провела серию инспекций в мангровых лесах Пхукета в связи с расследованием предполагаемых случаев противозаконного захвата и освоения земли с возможной коррупционной составляющей. Впрочем, никаких конкретных фактов, позволивших бы начать антикоррупционное расследование, обнаружено не было, говорится в сообщении PR-службы Пхукета от 10 августа.

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О том, что инспекции на восточном побережье Пхукета не принесли результата, было объявлено на совещании с участием губернатора провинции Наронга Вунсиеу, помощника генерального секретаря NACC по восьмому региону Пратипа Конгсанита и директора пхукетского офиса NACC Суксана Прасара-Э.

На встрече подводились итоги трех выездных инспекций в мангры, прошедших ранее на этой неделе. В частности, официальные лица посетили территории в шестом мубане Вичита, на Soi Klangthong 1 также в Вичите и на Soi Na Saithong 1 в Рассаде. В ходе проверок сотрудники NACC пытались найти что-либо, что позволило бы подтвердить коррупционную составляющую в незаконном использовании указанных участков третьими лицами.

Как было объявлено на совещании 10 августа, на прибрежной земле по-прежнему находятся некие люди. Там, как и раньше, сваливается мусор и присутствуют заборы с колючей проволокой (на Soi Klangthong), стоят жилые постройки (на Soi Nah Sai Thong 1). То есть факт освоения и использования территории ревизоры подтвердили – но без улик, указывающих на коррупцию.

«В ходе встречи не было сделано однозначных заключений, однако губернатор Пхукета отдал распоряжение всем задействованным ведомствам найти решения проблем для максимальной пользы правительства и способствования уменьшению коррупции в зонах, склонных к коррупции», – говорится в официальном сообщении, опубликованном по итогам совещания в администрации провинции.

Расследование предполагаемых фактов незаконного захвата земли на восточном побережье Пхукета началось в мае этого года, при этом старт процессу дало третье региональное командование ВМФ. Изначально речь шла об участке у клонга Мудонг в Вичите, расследование вел капитан Пратчай Тхонграк из Центра национальных морских интересов по распоряжению вице-адмирала Сомпонга Накхтонга, получившего жалобу от жителей сообщества Макхам-Кху. Подробности расследования неизвестны.