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В магазине хозтоваров в Патонге поймали полутораметрового варана

Сотрудники офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) при муниципалитете Патонга обратились к жителям и гостям острова с призывом не приближаться к варанам, с которыми можно столкнуться в самых разных местах. Призыв был озвучен после того, как спасателям пришлось ловить крупную ящерицу в магазине хозтоваров и стройматериалов Patong Home Supply на Sirirat Rd.

Новости Пхукета

2 Октября 2019, 10:26 AM
Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Фото: DDPM-Patong

Сообщение о варане в Patong Home Supply поступило в муниципалитет Патонга около 13:30 понедельника, 30 сентября. Ящерица пряталась среди товаров магазина, точнее, внутри одной из пластиковых труб большого диаметра. Самостоятельно покидать укрытие, судя по всему, варан не намеревался.

Как рассказала глава офиса DDPM в Патонге Пайтун Понроп, спасатели по одной убрали трубы с полки, на которой они хранились, и в итоге поймали варана при помощи импровизированного инструмента, сооруженного на месте из такой же трубы и веревки.

«На поимку ящерицы у нас ушло 10 минут. В длину варан достигал 1,5 м, а весил около 3 кг. Его пол мы не определили», – рассказал господин Понроп.

Пойманную ящерицу затем выпустили в джунгли у храма, находящегося на вершине холма Патонг-Хилл.

Мы нечасто видим варанов в Патонге, но если вы вдруг заметите ящерицу, пожалуйста, не приближайтесь к ней. Держитесь подальше, следите за ее перемещениями и позвоните нам по телефону 076-342600», – добавил господин Понроп.

 

 

 

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