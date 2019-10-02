В магазине хозтоваров в Патонге поймали полутораметрового варана

Сообщение о варане в Patong Home Supply поступило в муниципалитет Патонга около 13:30 понедельника, 30 сентября. Ящерица пряталась среди товаров магазина, точнее, внутри одной из пластиковых труб большого диаметра. Самостоятельно покидать укрытие, судя по всему, варан не намеревался.
Как рассказала глава офиса DDPM в Патонге Пайтун Понроп, спасатели по одной убрали трубы с полки, на которой они хранились, и в итоге поймали варана при помощи импровизированного инструмента, сооруженного на месте из такой же трубы и веревки.
«На поимку ящерицы у нас ушло 10 минут. В длину варан достигал 1,5 м, а весил около 3 кг. Его пол мы не определили», – рассказал господин Понроп.
Пойманную ящерицу затем выпустили в джунгли у храма, находящегося на вершине холма Патонг-Хилл.
“Мы нечасто видим варанов в Патонге, но если вы вдруг заметите ящерицу, пожалуйста, не приближайтесь к ней. Держитесь подальше, следите за ее перемещениями и позвоните нам по телефону 076-342600», – добавил господин Понроп.