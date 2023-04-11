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В магазине BnB обнаружили вторую треснувшую колонну

Генеральный менеджер магазина Baan & Beyond (BnB) на Bypass Rd. подтвердил The Phuket News, что у здания, действительно, треснула и одна из несущих колонн, а не только декоративная, которая закрывает водосток. Впрочем, по словам господина Самрита Пунчума, угрозы обрушения нет, а ремонт будет произведен сразу после Сонгкрана.

Новости Пхукета

11 Апреля 2023, 05:11 PM
Вторую треснувшую колонну в Baan & Beyond починят после Сонгкрана.

Вторую треснувшую колонну в Baan & Beyond починят после Сонгкрана.

Как пояснил господин Пунчум, при ремонте декоративной колонны рабочие обнаружили повреждение и настоящей, опорной. Сотрудники департамента техобслуживания BnB сняли верхний слой бетона, открыв доступ к арматуре, но остальную работу должны проделать специалисты именно по несущим конструкциям. Они займутся ремонтом «сразу после Сонгкрана».

Господин Пунчум подчеркнул, что поврежденная вторая колонна не относится к числу ключевых, на которых держится основное здание. Также он добавил, что повреждений у других несущих элементов нет.

«Потрескались только эти две колонны. Я вчера отдал распоряжение службе техобслуживания проверить все здание», – отметил генеральный менеджер магазина, специализирующегося на товарах для обустройства дома и строительства.

 

 

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