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В Лагуне завершился марафон 2018 года

На Пхукете прошли крупнейшие легкоатлетические соревнования 2018 Laguna Phuket Marathon собравшие более 9 тыс. участников из 50 стран.

Новости Пхукета

11 Июня 2018 12:28:35

В Лагуне завершился марафон 2018 года

Прошедший 9-10 марафон стал рекордным в своей истории по числу участников (9 тыс. человек), количеству иностранных спортсменов (1,3 тыс.) и числу заявок на участие непосредственно в марафоне (2 тыс.), полумарафоне (3 тыс.) и забеге на 10,5 км (2 тыс.).

Победителем главного забега 10 июня среди мужчин стал японец Коджи Нишизава, который уже однажды праздновал победу в 2016 году. При этом 9 июня Коджи «для разминки» выиграл забег на 5 км. Среди женщин лучше оказалась итальянка Сабрина Полито.

Список звездных гостей марафона в Лагуне в этом году включал тайского рок-музыканта Артивару Кхонгмалая, более известного как Тун, а также легендарного местного спортсмена Саравута Хенгсавада. Кроме того, в забеге на 10,5 км приняли участие губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг и вице-губернатор Снитх Сривихок.

Победители забегов

Марафон (42,195 км) – Мужчины

  1. Коджи Нишизава (Япония), 02:44:16

  2. Супит Чантхарат (Таиланд), 02:54:52

  3. Джарай Джеранай (Таиланд), 02:59:37

Марафон (42,195 км) – Женщины

  1. Сабрина Полито (Италия), 03:30:27

  2. Асука Накаджима (Япония), 03:38:36

  3. Сабрина Клаудия Эггер-Вейкхардт (Австралия), 03:41:55

Марафонская эстафета – Мужчины

  1. Команда Kratingpleaw (Таиланд), 04:27:36

  2. Команда Bigbang (Таиланд), 05:24:29

Марафонская эстафета – Женщины

  1. Команда HSIS Just Run (Таиланд), 06:13:54

Марафонская эстафета – Смешанная

  1. Команда UA Team 2 (Таиланд), 03:43:54

  2. Команда UA Team 1 (Таиланд), 04:44:02

  3. Команда WAIT ME PLEASE (Таиланд), 04:59:12

Полумарафон (21,097 км) – Мужчины

  1. Бунтхунг Срисунг (Таиланд), 01:13:08

  2. Хироки Накаджима (Япония), 01:13:41

  3. Вай Тим Чу (Китай), 01:22:45

Полумарафон (21,097 км) – Женщины

  1. Наттхая Ханароннават (Таиланд), 01:27:02

  2. Мейра Ник Амхлаоб (Ирландия), 01:28:59

  3. Томоми Накаджима (Япония), 01:31:52

Забег на 10.5 км – Мужчины

  1. Хироки Накаджима (Япония), 00:34:25

  2. Киси Конити Герба (Эфиопия), 00:36:32

  3. Мэтью Хоббс (Великобритания), 00:36:38

Забег на 10.5 км – Женщины

  1. Томоми Накаджима (Япония), 00:41:49

  2. Суракарн Ванна (Таиланд), 00:43:33

  3. Натча Бунта (Таиланд), 00:49:31

Забег на 5 км – Мужчины

  1. Коджи Нишизава (Япония), 00:17:09

  2. Раттакарн Ламани (Таиланд), 00:17:39

  3. Кристофер Стром (Австралия), 00:17:52

Забег на 5 км – Женщины

  1. Хейли Ньюман (Австралия), 00:19:46

  2. Сэм Макиннес (Великобритания), 00:20:16

  3. Патчарин Критсан (Таиланд), 00:21:15

Забег на 2 км – Мужчины

  1. Масая Йокояма (Япония), 00:08:26

  2. Конор Уолби (Великобритания), 00:08:37

  3. Сиравит Сирисакунсомбут (Таиланд), 00:08:57

Забег на 2 км – Женщины

  1. Сиенна Хант (Великобритания), 00:08:34

  2. Руби Видотто (Таиланд), 00:09:53

  3. Юй Йокояма (Япония), 00:09:55

Следующий марафон в Лагуне пройдет 8-9 июня 2019 года. Дополнительная информация доступна на сайте PhuketMarathon.com и на странице PhuketMarathon в Facebook.

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