В Лагуне завершился марафон 2018 года На Пхукете прошли крупнейшие легкоатлетические соревнования 2018 Laguna Phuket Marathon собравшие более 9 тыс. участников из 50 стран. Новости Пхукета 11 Июня 2018 12:28:35 Прошедший 9-10 марафон стал рекордным в своей истории по числу участников (9 тыс. человек), количеству иностранных спортсменов (1,3 тыс.) и числу заявок на участие непосредственно в марафоне (2 тыс.), полумарафоне (3 тыс.) и забеге на 10,5 км (2 тыс.). Победителем главного забега 10 июня среди мужчин стал японец Коджи Нишизава, который уже однажды праздновал победу в 2016 году. При этом 9 июня Коджи «для разминки» выиграл забег на 5 км. Среди женщин лучше оказалась итальянка Сабрина Полито. Список звездных гостей марафона в Лагуне в этом году включал тайского рок-музыканта Артивару Кхонгмалая, более известного как Тун, а также легендарного местного спортсмена Саравута Хенгсавада. Кроме того, в забеге на 10,5 км приняли участие губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг и вице-губернатор Снитх Сривихок. Победители забегов Марафон (42,195 км) – Мужчины Коджи Нишизава (Япония), 02:44:16 Супит Чантхарат (Таиланд), 02:54:52 Джарай Джеранай (Таиланд), 02:59:37 Марафон (42,195 км) – Женщины Сабрина Полито (Италия), 03:30:27 Асука Накаджима (Япония), 03:38:36 Сабрина Клаудия Эггер-Вейкхардт (Австралия), 03:41:55 Марафонская эстафета – Мужчины Команда Kratingpleaw (Таиланд), 04:27:36 Команда Bigbang (Таиланд), 05:24:29 Марафонская эстафета – Женщины Команда HSIS Just Run (Таиланд), 06:13:54 Марафонская эстафета – Смешанная Команда UA Team 2 (Таиланд), 03:43:54 Команда UA Team 1 (Таиланд), 04:44:02 Команда WAIT ME PLEASE (Таиланд), 04:59:12 Полумарафон (21,097 км) – Мужчины Бунтхунг Срисунг (Таиланд), 01:13:08 Хироки Накаджима (Япония), 01:13:41 Вай Тим Чу (Китай), 01:22:45 Полумарафон (21,097 км) – Женщины Наттхая Ханароннават (Таиланд), 01:27:02 Мейра Ник Амхлаоб (Ирландия), 01:28:59 Томоми Накаджима (Япония), 01:31:52 Забег на 10.5 км – Мужчины Хироки Накаджима (Япония), 00:34:25 Киси Конити Герба (Эфиопия), 00:36:32 Мэтью Хоббс (Великобритания), 00:36:38 Забег на 10.5 км – Женщины Томоми Накаджима (Япония), 00:41:49 Суракарн Ванна (Таиланд), 00:43:33 Натча Бунта (Таиланд), 00:49:31 Забег на 5 км – Мужчины Коджи Нишизава (Япония), 00:17:09 Раттакарн Ламани (Таиланд), 00:17:39 Кристофер Стром (Австралия), 00:17:52 Забег на 5 км – Женщины Хейли Ньюман (Австралия), 00:19:46 Сэм Макиннес (Великобритания), 00:20:16 Патчарин Критсан (Таиланд), 00:21:15 Забег на 2 км – Мужчины Масая Йокояма (Япония), 00:08:26 Конор Уолби (Великобритания), 00:08:37 Сиравит Сирисакунсомбут (Таиланд), 00:08:57 Забег на 2 км – Женщины Сиенна Хант (Великобритания), 00:08:34 Руби Видотто (Таиланд), 00:09:53 Юй Йокояма (Япония), 00:09:55 Следующий марафон в Лагуне пройдет 8-9 июня 2019 года. Дополнительная информация доступна на сайте PhuketMarathon.com и на странице PhuketMarathon в Facebook.