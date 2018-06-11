В Лагуне завершился марафон 2018 года
На Пхукете прошли крупнейшие легкоатлетические соревнования 2018 Laguna Phuket Marathon собравшие более 9 тыс. участников из 50 стран.
Новости Пхукета
11 Июня 2018 12:28:35
Прошедший 9-10 марафон стал рекордным в своей истории по числу участников (9 тыс. человек), количеству иностранных спортсменов (1,3 тыс.) и числу заявок на участие непосредственно в марафоне (2 тыс.), полумарафоне (3 тыс.) и забеге на 10,5 км (2 тыс.).
Победителем главного забега 10 июня среди мужчин стал японец Коджи Нишизава, который уже однажды праздновал победу в 2016 году. При этом 9 июня Коджи «для разминки» выиграл забег на 5 км. Среди женщин лучше оказалась итальянка Сабрина Полито.
Список звездных гостей марафона в Лагуне в этом году включал тайского рок-музыканта Артивару Кхонгмалая, более известного как Тун, а также легендарного местного спортсмена Саравута Хенгсавада. Кроме того, в забеге на 10,5 км приняли участие губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг и вице-губернатор Снитх Сривихок.
Победители забегов
Марафон (42,195 км) – Мужчины
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Коджи Нишизава (Япония), 02:44:16
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Супит Чантхарат (Таиланд), 02:54:52
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Джарай Джеранай (Таиланд), 02:59:37
Марафон (42,195 км) – Женщины
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Сабрина Полито (Италия), 03:30:27
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Асука Накаджима (Япония), 03:38:36
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Сабрина Клаудия Эггер-Вейкхардт (Австралия), 03:41:55
Марафонская эстафета – Мужчины
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Команда Kratingpleaw (Таиланд), 04:27:36
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Команда Bigbang (Таиланд), 05:24:29
Марафонская эстафета – Женщины
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Команда HSIS Just Run (Таиланд), 06:13:54
Марафонская эстафета – Смешанная
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Команда UA Team 2 (Таиланд), 03:43:54
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Команда UA Team 1 (Таиланд), 04:44:02
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Команда WAIT ME PLEASE (Таиланд), 04:59:12
Полумарафон (21,097 км) – Мужчины
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Бунтхунг Срисунг (Таиланд), 01:13:08
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Хироки Накаджима (Япония), 01:13:41
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Вай Тим Чу (Китай), 01:22:45
Полумарафон (21,097 км) – Женщины
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Наттхая Ханароннават (Таиланд), 01:27:02
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Мейра Ник Амхлаоб (Ирландия), 01:28:59
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Томоми Накаджима (Япония), 01:31:52
Забег на 10.5 км – Мужчины
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Хироки Накаджима (Япония), 00:34:25
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Киси Конити Герба (Эфиопия), 00:36:32
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Мэтью Хоббс (Великобритания), 00:36:38
Забег на 10.5 км – Женщины
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Томоми Накаджима (Япония), 00:41:49
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Суракарн Ванна (Таиланд), 00:43:33
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Натча Бунта (Таиланд), 00:49:31
Забег на 5 км – Мужчины
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Коджи Нишизава (Япония), 00:17:09
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Раттакарн Ламани (Таиланд), 00:17:39
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Кристофер Стром (Австралия), 00:17:52
Забег на 5 км – Женщины
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Хейли Ньюман (Австралия), 00:19:46
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Сэм Макиннес (Великобритания), 00:20:16
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Патчарин Критсан (Таиланд), 00:21:15
Забег на 2 км – Мужчины
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Масая Йокояма (Япония), 00:08:26
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Конор Уолби (Великобритания), 00:08:37
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Сиравит Сирисакунсомбут (Таиланд), 00:08:57
Забег на 2 км – Женщины
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Сиенна Хант (Великобритания), 00:08:34
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Руби Видотто (Таиланд), 00:09:53
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Юй Йокояма (Япония), 00:09:55
Следующий марафон в Лагуне пройдет 8-9 июня 2019 года. Дополнительная информация доступна на сайте PhuketMarathon.com и на странице PhuketMarathon в Facebook.