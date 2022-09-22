В Лагуне прошли соревнования гольфистов-дальнобойщиков

В выходные 16-18 сентября на полях Laguna Phuket Golf Club прошли соревнования Asia Long Drive Championship 2022, участники которых состязались в дальности удара.

Новости Пхукета

Участие в трехдневном турнире приняли более 60 гольфистов из Таиланда и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Малайзию, Китай, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

Соревнования проводились в трех отдельных дивизионах: открытом (мужчины и женщины от 18 лет), женском (только женщины) и ветеранском (от 45 лет и старше). Общий призовой фонд составил 35 тыс. долларов США.

Правила были просты – побеждал тот, кто дальше других отправит мячик. Минимальное «квалификационное» расстояние для открытого дивизиона составляло 280 ярдов, для ветеранского – 260 ярдов, для женского – 240 ярдов.

Участники соревновались в течение трех дней. Победителями воскресных финалов 18 сентября стала Стеффан Скутти из Австралии в открытом дивизионе, Филлис Мети из Новой Зеландии в женском и Якихиро Хотта из Японии в ветеранском. Чемпионы получили кубки и чеки на денежную часть приза из рук президента Спортивной ассоциации Пхукета Тхаммавата Вонгчаронйота.

Изначально предполагалось, что Asia Long Drive Championship 2022 пройдет в Китае, однако провести его в этой стране помешала политика нулевой терпимости Пекина к коронавируса. В итоге выбор пал на Пхукет, благодаря его удобной доступности, а также репутации регионального туристического и спортивного хаба.

Прошедший на Пхукете чемпионат стал вторым с момента основания турнира в 2021 году. Больше узнать о нем можно на странице www.asialongdrive.com/about.