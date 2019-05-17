В купании и слонят на Трай-Транге не нашли нарушений

Официальные лица провели проверку по факту купания слонят на Трай-Транге и не нашли признаков каких-либо нарушений. В частности, были развеяны подозрения относительно того, что животные якобы могли топтать кораллы.

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Проверка сообщения о возможном разрушении кораллов слонятами на Трай-Транге была проведена пхукетским офисом Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) в четверг, 16 мая. По итогам визита на пляж глава ведомства Ватчарин Тхинталанг заявил, что опасения беспочвенны.

«Официальные лица провели проверку и убедились, что слоны не наносят ущерба кораллам. Ближайший риф располагается в 40 м дальше в море», – заявил господин Тхинталанг.

Кроме того, слонам самим было бы больно ходить по кораллам и добровольно они бы этого делать не стали.

Глава пхукетского офиса DMCR также добавил, что слонята принадлежат компании South West Andaman Holiday. Все документы на животных были предъявлены официальным лицам.

«Туристы фотографируются и купаются с ними», – заявил господин Тхинталанг.

В пхукетском офисе Департамента животноводства (DLD) корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» заявили, что проверят состояние здоровье слонят и условия обращения с ними.

На вопрос о том, с какого возраста слон может катать туристов на спине, глава офиса Манат Тхеппарук заявил, что ни в каких нормативных документах это не прописано.

«Если слоненок достаточно силен, то ребенок может кататься на нем. Это не является жестоким обращение с животным, как не является катание детей на пони», – добавил господин Тхеппарук.