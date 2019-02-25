В Краби выписали из больницы ребенка, пострадавшего от бродячих собак

Редакция «Новостей Пхукета» получила подтверждение того, что сегодня, 25 февраля, врачи выписали из больницы пятилетнего Ээми Никулу, госпитализированного после нападения бродячих собак на пляже в Ао-Нанге 19 числа.

Новости Пхукета

25 Февраля 2019, 06:52 PM

Фото: Krabi PR Department

Стая бродячих собак напала на пятилетнего туриста из Финляндии Ээми Никулу около 18:30 вечера 19 февраля. Нападение произошло в тот момент, когда мальчик отправился отмыться от песка перед тем, как покинуть пляж с отцом и братом. К моменту, когда отец подоспел на помощь, собаки успели искусать ребенка. Мальчик получил множественные раны на торсе, ягодицах и спине, а также опасную рану в области шеи.

Как сообщил «Новостям Пхукета» подполковник Супарык Панкосон из Иммиграционного бюро провинции Краби, сегодня, 25 февраля, Ээми Никулу выписали из больницы. В среду, 27 февраля, ему предстоит еще раз пройти медицинский осмотр, и если вердикт врачей будет положительным, Эмми и вся его семья смогут покинуть Таиланд, когда захотят.

«После этого [осмотра 27 февраля] страховая компания предоставит им билеты для полета домой», – заявил подполковник Панкосон.

Офицер добавил, что изначально семья планировала остаться в Таиланде до 6 марта. В настоящий момент неизвестно, намерены ли они продолжать свой отпуск в стране до этого момента. При этом, по словам подполковника, Иммиграционное бюро «будет счастливо продлить им разрешение на пребыванием, если они захотят».