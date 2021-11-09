В кофейне в Чернг-Талей произошел конфликт между тайкой и иностранцами

Полиция Чернг-Талей расследует дело о конфликте между гражданкой Таиланда и иностранной парой (предположительно, гражданами Украины), произошедшем 8 ноября в одной из кофеен торгового комплекса Boat Avenue.

Новости Пхукета

9 Ноября 2021, 01:52 PM

Конфликт с участием четырых человек разгорелся в кофейне в Чернг-Талей. Делом занимается полиция.

Полиция получила вызов в кофейню The Coffee Club после полудня 8 ноября. Согласно поступившему сообщению, там разыгрался конфликт с участием четырех человек, все из которых позже были доставлены в участок. Значительная часть произошедшего попала на записи камер CCTV, начальнику полиции Чернг-Талей поручено взять дело на контроль и обеспечить справедливое расследование.

Гражданка Таиланда Каннамон Чатпхичатхорн рассказала, что приехала в The Coffee Club на встречу с неким британцем, которому требовалась помощь в продлении визы. Мужчина предложил госпоже Чатпхичатхорн подняться на второй этаж заведения, что ей показалось странным, поскольку места были и на первом этаже.

Когда британец и тайка сидели за столиком, к ним подошли мужчина и женщина европейской внешности. По словам госпожи Чатпхичатхорн, пара была гражданами Украины, с которыми она ранее вела некие дела.

Женщина схватила телефон госпожи Чатпхичатхорн, а пока та пыталась вернуть устройство, мужчина забрал ее сумку. Госпожа Чатпхичатхорн бросилась на соперницу и, судя по записям с камер, нанесла ей удар в лицо. В этот момент в ситуацию вмешался британец, схвативший госпожу Чатпхичатхорн и удерживавший от продолжения нападения. В последствии мужчина силой уложил ее на пол, после чего отстранился и поднял руки в знак того, что не желает дальнейшей физической конфронтации.

К моменту прибытия полиции европейская пара находилась на первом этаже кофейни. Тайку, британца и двух предположительных украинцев доставили в полицейский участок Чернг-Талей. Туда же прибыл адвокат одной из сторон.

Госпожа Чатпхичатхорн заявила, что ей предложили 400 тыс. бат для досудебного урегулирования ситуации, но она отказалась от денег и настаивает на возбуждении уголовного дела.

В настоящий момент неизвестно, в чем состоялась суть конфликта между украинцами и госпожой Чатпхичатхорн.





