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В Кхао-Соке потерялись две 19-летние британки

Поисковые группы благополучно нашли двух британских туристок, потерявшихся на территории национального парка Кхао-Сок в провинции Сураттхани. Правда, девушкам пришлось провести в джунглях ночь, поскольку ушли из отеля они 24 мая, а отыскали их лишь следующим утром.

Новости Пхукета

27 Мая 2022, 09:00 AM
Британские туристки провели ночь в джунглях нацпарка, но все закончилось хорошо. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Британские туристки провели ночь в джунглях нацпарка, но все закончилось хорошо. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Британские туристки провели ночь в джунглях нацпарка, но все закончилось хорошо. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Британские туристки провели ночь в джунглях нацпарка, но все закончилось хорошо. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Как сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на главу Khao Sok National Park Тердтхая Квантхонга, 19-летние британские туристки Кипинг Элиза Роуз и Матильда Роуз Аделаида Кокс отправились к водопаду Банг-Хуа-Рад около 16:00 дня. Когда в 21:00 девушки не вернулись в свой отель Coco Khao Sok Hostel, персонал обратился в офис нацпарка за помощью.

Поиски пропавших британок продолжались вплоть до 7:00 утра, когда их наконец отыскали. Обе туристки были целы и невредимы, но успели устать. Девушек вывели из джунглей и вернули в гостиницу.

 

 

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