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В Кату вызвали полицию для пребывавшего не в себе мужчины

Жители Кату вызвали полицию в связи с обнаружением в своем районе человека, который ходил по улице кругами и был, очевидно, не в себе. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что забрали мужчину в участок и связались с его родственниками, однако ничего не сказали о том, как развивались события дальше.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Октября 2022, 08:03 PM
Полицейские помогают Надолу выбраться из кузова пикапа у участка. Фото: Полиция Кату

Полицейские помогают Надолу выбраться из кузова пикапа у участка. Фото: Полиция Кату

Полицейские помогают Надолу выбраться из кузова пикапа у участка. Фото: Полиция Кату

Полицейские помогают Надолу выбраться из кузова пикапа у участка. Фото: Полиция Кату

Полицейские помогают Надолу выбраться из кузова пикапа у участка. Фото: Полиция Кату

Полицейские помогают Надолу выбраться из кузова пикапа у участка. Фото: Полиция Кату

Как рассказал подполковник Сават Пхон-Он из полиции Кату, сообщение о подозрительном мужчине у Lake View Apartments поступило в участок в 6:30 утра. В полицию обратились «обеспокоенные местные жители».

Полицейские выехали на место событий вместе с заместителем мэра Аттхапонгом Раттанавонгом и спасателями Khao Yai Rescue Foundation. Там они обнаружили босого мужчину в куртке и джинсах, который ходил по улице кругами. На вопросы официальных лиц тот не отвечал.

У полицейских, как отметил подполковник Пхон-Он, сложилось впечатление, что мужчина не спал всю ночь. После досмотра, не выявившего ничего нелегального, его отвезли в полицейский участок Кату. Там полицейские установили, что мужчину зовут Надол, ему 32 года и он живет на острове Панйи в провинции Пханг-Нга.

Полицейские предположили, что у мужчины развились галлюцинации на фоне продолжительного употребления наркотиков, но не уточнили, на чем основано это предположение. Также им удалось связаться с родственниками Надола, «чтобы те приехали и забрали его».

Полиция Кату ничего не сказала о том, как оценили состояние мужчины спасатели Khao Yai Rescue Foundation, приехавшие на вызов вместе с ними. Также неизвестно, были ли привлечены к делу профильные медицинские специалисты.

 

 

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