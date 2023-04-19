В Кату пять дней будут бесплатно прививать собак от бешенства

Муниципалитет Кату объявил о новом раунде регулярной кампании по вакцинации домашних собак от бешенства. Привить питомца для защиты от опасной болезни можно 21-27 апреля в разных локациях на территории Кату. Вакцинация бесплатна.

Новости Пхукета

Муниципалитет Кату проводит вакцинацию собак совместно с пхукетским офисом Департамента животноводства и благотворительным фондом Soi Dog Foundation. Прививочные пункты на территории Кату будут работать по следующему графику:

21 апреля – Общественный стадион в Кату;

24 апреля – Буддистский храм Wat Kathu;

25 апреля – Школа рядом с Phuket Wake Park ;

26 апреля – Китайский храм Thung Thong Shrine;

27 апреля – Буддистский храм Wat Ketho .

Прививочные центры будут работать с 9:00 утра до 16:00 дня. Дополнительную информацию можно получить в муниципалитете Кату по телефону 0-7632-1500 доб. 7.

Напомним, что именно усилия местных властей и Soi Dog Foundation по вакцинации собак позволили Пхукету решить проблему бешества домашних животных. Сообщений о вспышках этой болезни на острове не было уже много лет; по данным Soi Dog, с 2004 года был зафиксирован всего один случай заболевания. Однако поддержание безопасного статуса требует регулярно вакцинации еще не привитых животных.