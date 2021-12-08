В Кату открылся новый стадион

Вице-губернатор Пхукета Пичет Панапхонг торжественно открыл новый стадион в Кату. Церемония с участием буддистских монахов прошла 5 декабря, в общенациональный День отца.

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Новый муниципальный стадион состоит из футбольного поля международного уровня и окружающей его беговой дорожки с синтетическим покрытием, сертифицированной Ассоциацией легкой атлетики Таиланда. Стадион в Кату является вторым на Пхукете объектом подобного уровня.

Господин Панапхонг похвалил администрацию Кату во главе с мэром Чайананом Сутхикун за внимание к развитию спортивной инфраструктуры. Вице-губернатор отметил, что новый стадион будет не только полезен местным любителям спорта, но и сможет принимать спортивные события национального и международного уровня.

Согласно заявлению мэра Сутхикуна, строительство стадиона заняло чуть более двух лет и обошлось в 40 млн бат. Также рассматривается вариант дополнительно построить трибуны на 5 тыс. зрителей.

«Здоровье жителей – это приоритет, поэтому так важно, чтобы у них было место для занятий спортом», – заявил мэр Кату.

Отдельно господин Сутхикун подчеркнул, что на новом стадионе смогут тренироваться дети, стремящиеся стать профессиональными спортсменами.

«Также это место продвигает идеи совершенства в спорте и развитие спортивного туриста на провинциальном, национальном и международном уровнях», – добавил господин Сутхикун.