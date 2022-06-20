В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании

Прием слоганов на конкурс открыт до 27 июня, к участию принимаются идеи учащихся местных школ в возрасте от 12 до 18 лет. Для участия желающих просят посетить офис Управления неформального образования в Кату в любой будний день.
Организаторы обещают более 80 призов, которые будут распределены среди авторов лучших слоганов отдельно в двух возрастных категориях: от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Правда, окружная управа не дала никаких намеков, каким должны быть оптимальный слоган.
Обещанные призы следующие:
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Главный приз. 10 тыс. бат наличными и ваучер на проживание в Patong Bay Hill Resort Hotel с питанием стоимостью в 5 тыс. бат.
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Приз за второе место. 5 тыс. бат наличными и ваучер на проживание в Patong Bay Hill Resort Hotel с питанием стоимостью в 5 тыс. бат.
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Приз за третье место. 2,5 тыс. бат наличными и ваучер на проживание в Patong Bay Hill Resort Hotel с питанием стоимостью в 5 тыс. бат.
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Утешительный приз. По 500 бат 40 участникам.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-21896 или по QR-коду.
«Участие в кампании помогает создать тренд на укрепление здоровья молодежи и защиту детей Кату от наркотиков. Не забудьте придумать слоган и принять участие в конкурсе, а также поделиться придуманным девизом с другими детьми вокруг», – приглашает администрация Кату.