Окружная управа Кату проводит конкурс среди школьников на лучший слоган для новой антинаркотической кампании, направленной на то, чтобы защитить молодежь от зависимости. Авторов лучших лозунгов ждут призы от властей и фонда Patong Development Foundation бизнесмена Праба Кисина.

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В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

Прием слоганов на конкурс открыт до 27 июня, к участию принимаются идеи учащихся местных школ в возрасте от 12 до 18 лет. Для участия желающих просят посетить офис Управления неформального образования в Кату в любой будний день.

Организаторы обещают более 80 призов, которые будут распределены среди авторов лучших слоганов отдельно в двух возрастных категориях: от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Правда, окружная управа не дала никаких намеков, каким должны быть оптимальный слоган.

Обещанные призы следующие:

Главный приз. 10 тыс. бат наличными и ваучер на проживание в Patong Bay Hill Resort Hotel с питанием стоимостью в 5 тыс. бат.

Приз за второе место. 5 тыс. бат наличными и ваучер на проживание в Patong Bay Hill Resort Hotel с питанием стоимостью в 5 тыс. бат.

Приз за третье место. 2,5 тыс. бат наличными и ваучер на проживание в Patong Bay Hill Resort Hotel с питанием стоимостью в 5 тыс. бат.

Утешительный приз. По 500 бат 40 участникам.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-21896 или по QR-коду.

«Участие в кампании помогает создать тренд на укрепление здоровья молодежи и защиту детей Кату от наркотиков. Не забудьте придумать слоган и принять участие в конкурсе, а также поделиться придуманным девизом с другими детьми вокруг», – приглашает администрация Кату.