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В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании

Окружная управа Кату проводит конкурс среди школьников на лучший слоган для новой антинаркотической кампании, направленной на то, чтобы защитить молодежь от зависимости. Авторов лучших лозунгов ждут призы от властей и фонда Patong Development Foundation бизнесмена Праба Кисина.

Новости Пхукета

20 Июня 2022, 11:00 AM
В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

В Кату начался конкурс среди школьников на лучший слоган для антинаркотической кампании. Изображение: PR Phuket

Прием слоганов на конкурс открыт до 27 июня, к участию принимаются идеи учащихся местных школ в возрасте от 12 до 18 лет. Для участия желающих просят посетить офис Управления неформального образования в Кату в любой будний день.

Организаторы обещают более 80 призов, которые будут распределены среди авторов лучших слоганов отдельно в двух возрастных категориях: от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Правда, окружная управа не дала никаких намеков, каким должны быть оптимальный слоган.

Обещанные призы следующие:

  • Главный приз. 10 тыс. бат наличными и ваучер на проживание в Patong Bay Hill Resort Hotel с питанием стоимостью в 5 тыс. бат.

  • Приз за второе место. 5 тыс. бат наличными и ваучер на проживание в Patong Bay Hill Resort Hotel с питанием стоимостью в 5 тыс. бат.

  • Приз за третье место. 2,5 тыс. бат наличными и ваучер на проживание в Patong Bay Hill Resort Hotel с питанием стоимостью в 5 тыс. бат.

  • Утешительный приз. По 500 бат 40 участникам.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-21896 или по QR-коду.

«Участие в кампании помогает создать тренд на укрепление здоровья молодежи и защиту детей Кату от наркотиков. Не забудьте придумать слоган и принять участие в конкурсе, а также поделиться придуманным девизом с другими детьми вокруг», – приглашает администрация Кату.

 

 

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