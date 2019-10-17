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В Kata Rocks сменился генеральный менеджер

Люксовый курортный комплекс Kata Rocks объявил о назначении Гордона Эрии на пост генерального менеджера.

17 Октября 2019, 10:30 AM
Гордон Эриа. Фото: Kata Rocks

Гордон Эриа. Фото: Kata Rocks

Как говорится в пресс-релизе Kata Rocks, за плечами господина Эрии – 30 лет разнообразного опыта в отельном деле и 15 лет опыта работы непосредственно на позиции генерального менеджера.

Гордон Эриа – уроженец Сингапура «с глубокими корнями в Таиланде» и «гражданин мира, успевший пожить и поработать в ведущих туристических направлениях по всей планете».

В резюме господина Эрии – работа в отелях групп Accor, Shangri-La Hotels и Dusit Thani, а также во множестве независимых отелей, не входящих в глобальные сети. Непосредственно перед приглашением в Kata Rocks господин Эриа работал в Dusit Thani Laguna Phuket.

«На фоне выдающейся истории успехов Гордона в международных управляющих компаниях и независимых отелях мы твердо убеждены, что он сможет вывести Kata Rocks Resort and Residences на новые вершины успеха», – цитируются в пресс-релизе слова Ричада Поупа, генерального директора Infinite Luxury и Kata Rocks.

Отметим, что в должности генерального менеджера Kata Rocks господин Эриа сменил госпожу Сомджай Тунгку, занявшую соответствующий пост чуть больше года назад.

 

 

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