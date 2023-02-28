В Кароне займутся каналом, вновь напугавшим туристов и подмочившим имидж района

Администрация Карона заявила, что займется состоянием канала, протекающего через район и впадающего в море в северной части пляжа, чтобы загрязненная илом вода не пугала туристов. Власти заверяют, что причина «черной воды» – это именно отложения на дне, а не жидкие бытовые отходы из отелей и ресторанов, находящихся неподалеку. Впрочем, владельцев бизнеса тоже ждут инспекции.

Новости Пхукета

Власти Карона обещают почистить впадающий в море канал, чтобы туристы не боялись купаться в том, что из него вытекает в море. Фото: PR Phuket

Власти Карона обещают почистить впадающий в море канал, чтобы туристы не боялись купаться в том, что из него вытекает в море. Фото: PR Phuket

Власти Карона обещают почистить впадающий в море канал, чтобы туристы не боялись купаться в том, что из него вытекает в море. Фото: PR Phuket

Власти Карона обещают почистить впадающий в море канал, чтобы туристы не боялись купаться в том, что из него вытекает в море. Фото: PR Phuket

Власти Карона обещают почистить впадающий в море канал, чтобы туристы не боялись купаться в том, что из него вытекает в море. Фото: PR Phuket

Вопрос о состоянии канала вернулся на повестку дня в выходные, когда – по сообщению в PR-службы провинции – «туристы в панике бежали из моря», увидев текущую в него черную воду. На следующий день на пляж выехали представители местной администрации во главе с заместителем мэра Ванлопом Надоном, главой отдела общественных работ Сананом Ракдамом и господином Чатпорном Чаронветом, отвечающим непосредственно за очистку сточных вод

Виновником загрязнения был назван ил на дне канала. PR Phuket сообщила, что его не чистили 10 лет из-за того, что за предлагаемую сумму ни один подрядчик не мог выполнить эту работу. Теперь, впрочем, «муниципалитет Карона отдал распоряжение максимально быстро почистить канал, чтобы темная вода не попадала в море».

Также была анонсирована встреча с местным бизнесом по вопросу о сточных водах. PR-служба отметила, что туристы вернулись на Пхукет о очень быстро, так что «многие системы работают не на 100%».

Также власти пообещали новую серию проверок бизнеса на предмет того, что в конкретных заведениях делают со сточными водами. Кроме того, была анонсирована информационная кампания среди жителей, чтобы и те были сознательными в плане экологии.

«Карон – одна из самых знаменитых туристических зон Пхукета, популярная и привлекающая гостей со всего мира. Большинство туристов любят идеальную природу, и муниципалитет Карона уделяет большое внимание заботе об окружающей среде. Это выражается в том, что он подчеркивает бизнесу и местному населению необходимость строго соблюдать природоохранные требования», – заявил глава отдела общественных работ при муниципалитете Карона Санан Ракдам.

Он добавил, что «многие рестораны в районе здания муниципалитета» получили распоряжения приостановить деятельно до «проведения реновации» с последующей инспекцией со стороны властей.

«Хотя происшествие, случившееся сейчас, имеет под собой естественные природные причины, мы обязаны признать, что оно оказало серьезнейшее влияние на туристический имидж», – констатировал господин Ракдам.