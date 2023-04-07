В Кароне избили приехавшего за пассажиром таксиста

Водитель официально зарегистрированного на Пхукете такси был избит в Кароне после того, как приехал забирать клиента от местного отеля. Один из работающих у гостиницы шоферов предъявил чужаку претензию, что тот взял заказ через не одобренное Дептрансом (DLT) приложение, что является нарушением правил работы такси. В ходе спора отельный таксист пустил в ход баллонный ключ, которым откручивают гайки при работе с автомобильными колесами. Заявления в полицию после инцидента подали оба участника конфликта.

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Таксист получил удар по голове гаечными ключом после того, как приехал в отель за пассажиром, вызвавшим машину через неправильное приложение. Заявления в полицию подали оба участники инцидента. Фото: Phuket Info Center

Таксист получил удар по голове гаечными ключом после того, как приехал в отель за пассажиром, вызвавшим машину через неправильное приложение. Заявления в полицию подали оба участники инцидента. Фото: Phuket Info Center

Таксист получил удар по голове гаечными ключом после того, как приехал в отель за пассажиром, вызвавшим машину через неправильное приложение. Заявления в полицию подали оба участники инцидента. Фото: Phuket Info Center

Таксист получил удар по голове гаечными ключом после того, как приехал в отель за пассажиром, вызвавшим машину через неправильное приложение. Заявления в полицию подали оба участники инцидента. Фото: Phuket Info Center

Таксист получил удар по голове гаечными ключом после того, как приехал в отель за пассажиром, вызвавшим машину через неправильное приложение. Заявления в полицию подали оба участники инцидента. Фото: Phuket Info Center

Об очередном локальном столкновении в пхукетской войне таксистов рассказала 7 апреля страница Phuket Info Center, связанная с офисом губернатора провинции. В публикации сообщается, что глава офиса Дептранса на Пхукете (PLTO) Адча Буачан взял на контроль расследование очередного «противоречия между водителями такси на Patak Rd. в Кароне».

О сути «противоречия» в сообщении ничего не говорится, но указывается, что о ситуации господин Буачан узнал из присланного ему видео.

Выложенные Phuket Info Center скриншоты позволяют установить, что речь идет о ролике, появившемся в сети на этой неделе, но не имеющем указания на дату событий. На видео один водитель стоит у машины такси с зелеными номерными знаками и держит в руках сразу два гаечных ключа. Второй в это время сидит на земле, прикладывая руку к голове.

Закадровый голос сообщает, что мужчина получил удар таким ключом, когда приехал к отелю за клиентом, вызвавшим машину через неправильное приложение. При этом говорящий не указывает, где находился сам турист, пока водители такси разрешали свое «противоречие» перед гостиницей.

Согласно публикации Phuket Info Center, на место инцидента для урегулирования ситуации направились глава PLTO Адча Буачан, шеф полиции Карона полковник Кхундет На-Нонгкхай и другие официальные лица.

Сейчас делом занимается районный полицейский участок. Завершив работу, следователи передадут материалы в суд, который и установит, кто из водителей был виновен. Ранее в пхукетской практике уже были случаи, когда виновными признавались оба участника похожих событий.

В свою очередь, PLTO планирует заняться ситуацией уже после вердикта суда. Когда виновный будет установлен, ведомство рассмотрит вопрос о лишении его водительских прав на временной или постоянной основе.

«PLTO просит водителей такси соблюдать законы и способствовать укреплению туристического имиджа Пхукета», – призвал шоферов господин Буачан.

Ранее PLTO и полиция Вичита уже несколько раз просили таксистов не пытаться решать подобные вопросы собственными силами, а обращаться к официальным лицам.

Последняя просьба была озвучена после того, как у Central Festival таксист-мужчина набросился с оскорблениями на женщину-водителя, напугав и ее, и пассажирку. Женщина подала заявление в полицию, одновременно против нее самой было возбуждено дело о работе через незарегистрированное в DLT мобильное приложение.

Как уже неоднократно уточнял господин Буачан, официально признаны ведомством только сервисы Grab и Hello Phuket. Приложениями inDriver и Bolt водители такси пользоваться на Пхукете не должны.