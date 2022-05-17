Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В Канчанабури загорелся автобус, перевозивший рабочих

Около 30 сотрудников компании Vita Food Ltd начали рабочий день с неприятного сюрприза, когда перевозивший их на фабрику автобус загорелся прямо посреди пути.

Новости Пхукета

17 Мая 2022, 11:00 AM
Автобус с 30 пассажирами загорелся на шоссе в Канчанабури. Фото: Bangkok Post

Автобус с 30 пассажирами загорелся на шоссе в Канчанабури. Фото: Bangkok Post

Автобус с 30 пассажирами загорелся на шоссе в Канчанабури. Фото: Bangkok Post

Автобус с 30 пассажирами загорелся на шоссе в Канчанабури. Фото: Bangkok Post

Автобус с 30 пассажирами загорелся на шоссе в Канчанабури. Фото: Bangkok Post

Автобус с 30 пассажирами загорелся на шоссе в Канчанабури. Фото: Bangkok Post

Инцидент произошел около 7:20 утра понедельника, 16 мая, на шоссе 3209 в тамбоне Пханг-Тру провинции Канчанабури. По словам пассажиров, автобус проезжал мимо местной школы Ban Huai Rai School, когда у него неожиданно что-то произошло с двигателем, и салон начало затягивать дымом, сообщает Bangkok Post.

Водитель остановился на обочине и вместе с пассажирами покинул транспортное средство, которое уже начал поглощать огонь. Приехавшие пожарные расчеты на четырех автомобилях потушили пламя примерно за 20 минут, но автобус к тому моменту был уничтожен огнем полностью.

Причину произошедшего предстоит установить криминалистам.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Бангкок приветствовал проведение Phuket Bike Week
Потерявшаяся на Пхукете туристка из Германии истощена, но невредима
В части Раваи не будет электричества 17 мая
Полиция возбудила дело об избиении школьницы сверстницами
Пхукет отметил день Висакха Буча
Пропавшую туристку из Германии нашли невредимой
Пхукет ждет от долгих выходных 1,8 млрд бат туристических доходов
Морские нацпарки закрылись до середины октября
Жителей Пхукета из групп риска приглашают привиться от гриппа
Иммиграционное бюро набирает волонтеров-иностранцев
На поиски пропавшей туристки выделили вертолет
Специалисты оценили здоровье кораллов у побережья Пхукета
Alibaba открыла первый дата-центр в Таиланде
В рамках дела о хищении в храме изъяты Tesla, Bentley и квартиры в Бангкоке
Пропавшую в понедельник немку по-прежнему не могут найти

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 