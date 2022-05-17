В Канчанабури загорелся автобус, перевозивший рабочих

Около 30 сотрудников компании Vita Food Ltd начали рабочий день с неприятного сюрприза, когда перевозивший их на фабрику автобус загорелся прямо посреди пути.

Новости Пхукета

Инцидент произошел около 7:20 утра понедельника, 16 мая, на шоссе 3209 в тамбоне Пханг-Тру провинции Канчанабури. По словам пассажиров, автобус проезжал мимо местной школы Ban Huai Rai School, когда у него неожиданно что-то произошло с двигателем, и салон начало затягивать дымом, сообщает Bangkok Post.

Водитель остановился на обочине и вместе с пассажирами покинул транспортное средство, которое уже начал поглощать огонь. Приехавшие пожарные расчеты на четырех автомобилях потушили пламя примерно за 20 минут, но автобус к тому моменту был уничтожен огнем полностью.

Причину произошедшего предстоит установить криминалистам.