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В Канчанабури задержаны 50 нелегальных мигрантов

Полиция Таиланда продолжает публично отчитываться о ходе борьбы с нелегальным пересечением границы трудовыми мигрантами. За 7-8 апреля в Канчанабури были задержаны 50 человек, незаконно въехавшими в страну из Мьянмы в поисках работы.

Новости Пхукета

9 Апреля 2022, 10:00 AM
Нелегальные мигранты из Мьянмы. Фото: Piyarat Chongcharoen

Нелегальные мигранты из Мьянмы. Фото: Piyarat Chongcharoen

Хотя сообщение поступило от полиции, которая фактически и ведет медийную кампанию, непосредственно задержания произвели военные из особой группы «Сураси», пишет Bangkok Post.

Согласно сообщению, разные по численности группы мигрантов из Мьянмы были перехвачены в тамбонах Си-Монгкхон, Тха-Кханун и Чоракхе-Пхуак. Всего задержаны были 30 мужчин и 20 женщин.

Среди задержанных, как сообщила полиция со ссылкой на их собственные слова, были жители Янгона, Баго, Майламайна и Ракхайна (в последнем, в частности, проживает притесняемяа властями Мьянмы этническая группа рохинджа).

Мигрантам обещали работу в Районге, Канчанабури и Бангкоке. Стоимость перехода границы и трудоустройства составляла 15-20 тыс. бат с человека.

Задержанных передали в руки полиции для предъявления обвинений в нелегальном переходе границы и депортации.

 

 

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