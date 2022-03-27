В Канчанабури задержали Mitsubishi Pajero с 15 нелегальными мигрантами

Полиция провинции Канчанабури задержала 15 мигрантов из Мьянмы, незаконно пересекших границу страны в надежде найти здесь работу. На автомобиль с нелегалами полицейских навел некий информатор, сообщивший, что иностранцев будут перевозить вглубь страны на автомобиле Mistubishi Pajero.

Новости Пхукета

27 Марта 2022, 03:43 PM

В попытке уйти от погони автомобиль с 15 нелегальными мигрантами из Мьянмы вылетел с дороги и врезался в столб. Все находившиеся в салоне были задержаны. Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post