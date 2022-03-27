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В Канчанабури задержали Mitsubishi Pajero с 15 нелегальными мигрантами

Полиция провинции Канчанабури задержала 15 мигрантов из Мьянмы, незаконно пересекших границу страны в надежде найти здесь работу. На автомобиль с нелегалами полицейских навел некий информатор, сообщивший, что иностранцев будут перевозить вглубь страны на автомобиле Mistubishi Pajero.

Новости Пхукета

27 Марта 2022, 03:43 PM
В попытке уйти от погони автомобиль с 15 нелегальными мигрантами из Мьянмы вылетел с дороги и врезался в столб. Все находившиеся в салоне были задержаны. Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post

В попытке уйти от погони автомобиль с 15 нелегальными мигрантами из Мьянмы вылетел с дороги и врезался в столб. Все находившиеся в салоне были задержаны. Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, около 11:00 утра 26 марта полицейские на пункте дорожного контроля в Тхонг-Пха-Пхуме заметили подходящий под описание автомобиль и потребовали, чтобы водитель остановил машину.

Находившийся за рулем гражданин Таиланда Нарин Вучайяпхум проигнорировал приказ и попытался скрыться по шоссе 232, но в тамбоне Сай-Йо потерял управление, в результате чего Pajero вылетел с дороги и врезался в мачту электропередач. Затем его сзади протаранил полицейский автомобиль.

Помимо водителя, сотрудники полиции обнаружили в салоне Pajero сразу 15 нелегальных мигрантов – 12 мужчин и трех женщин. Господин Вучайяпхум рассказал, что должен был доставить их в условленное место в округе Мыанг-Канчанабури и получить за работу 5 тыс. бат.

Сами мигранты за помощь в пересечении границы и дальнейшее трудоустройство должны были по прибытию заплатили своему посреднику примерно по 30 тыс. бат каждый. Сейчас они ожидают депортации.

 

 

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