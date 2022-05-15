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В Канчанабури пытаются спасти слона с заражением крови

Ветеринары в провинции Канчанабури пытаются помочь больному слону, найденному лежащим без движения в округе Сри-Сават. У животного диагностировали бактериальное заражение крови.

Новости Пхукета

16 Мая 2022, 10:00 AM
Больного слона нашли в Канчанабури. Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post

Больного слона нашли в Канчанабури. Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post

Глава природного заказника Salak Phra Wildlife Sanctuary Патхун Интарабут рассказал журналистам, что жители тамбона Тха-Крадан обнаружили больного гиганта в середине дня 14 мая, на следующий день его доставили в специализированный центр для оказания медицинской помощи, сообщает Bangkok Post.

Специалисты установили, что найденный в джунглях слон – самец в возрасте около 15 лет. На правой ноге у него наблюдается большая воспаленная рана, происхождение которой неизвестно. Животное большую часть времени лежит неподвижно и лишь слегка шевелит конечностями. Впрочем, 15 мая он начал двигать хоботом, но не более того.

По словам господина Интарабута, медицинский персонал наблюдает за больным слоном в круглосуточном режиме и делает все возможное, чтобы спасти его.



 

 

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