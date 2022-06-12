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В Камале загорелись уличные провода

Административная организация тамбона (OrBorTor) Камала сообщила о пожаре на Naka Rd. в субботу, 11 июня. На одном из уличных столбов загорелись провода.

Новости Пхукета

12 Июня 2022, 09:00 AM
В Камале загорелись провода на Naka Rd. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале загорелись провода на Naka Rd. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале загорелись провода на Naka Rd. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале загорелись провода на Naka Rd. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале загорелись провода на Naka Rd. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале загорелись провода на Naka Rd. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале загорелись провода на Naka Rd. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале загорелись провода на Naka Rd. Фото: Kamala OrBorTor

Согласно сообщению на странице OrBorTor в Facebook, на место событий были направлены работники районного отделения Департамента чрезвычайных ситуаций, которые при помощи огнетушителей ликвидировали возгорание.

Официальные лица уточнили время происшествия, ориентироваться можно лишь на сообщение OrBorTor, которое было опубликовано в 15:24 дня. Также нет информации о том, насколько серьезные последствия вызвало возгорание для энергоснабжения района и работы коммуникационных сетей.

В связи с инцидентом OrBorTor напомнила, что в случае пожара можно обращаться напрямую в районное отделение Департамента чрезвычайных ситуаций по телефону 076-385789.

 

 

 

 

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