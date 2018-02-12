В Камале выясняют причину изменения цвета воды воды в местном канале

Административная организация тамбона Камала (OrBorTor) попросила пхукетский офис Минздрава провести инспекцию и проверить качество воды в канале Кетни, протекающем через Камалу и впадающем в море.

12 Февраля 2018 17:17:05

Заместитель главы OrBorTor Ноппорн Каруна подтвердила «Новостям Пхукета», что районные власти были проинформированы о потемнении воды в канале Кетни и проводят проверку.

«Я полагаю, что причина проблемы – отели и сдающиеся в арендное жилье, сливающие неочищенные сточные воды в канал. Впрочем, на прояснение вопроса уйдет около 15 дней», – заявил господин Каруна.

«В прошлом у нас были случаи слива неочищенных сточных вод в каналы Кетни и Пакбанг, но проблема Пакбанга с тех пор была решена», – добавил он.

Если вина отелей будет установлена, то у виновных будет 15 дней на устранение нарушений. Если нарушения в этот срок устранены не будут, отели-нарушители будут временно закрыты.

– Пакин Интаджак