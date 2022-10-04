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В Камале убрали придорожную свалку

Административная организация тамбона Камала (OrBorTor) ликвидировала нелегальную придорожную свалку на подведомственной территории.

Новости Пхукета

5 Октября 2022, 08:00 AM
В пятом мубане Камалы убрали придорожную свалку. Фото: Kamala OrBorTor

В пятом мубане Камалы убрали придорожную свалку. Фото: Kamala OrBorTor

Согласно публикации властей в Facebook, глава района Джутха Думлак отдал распоряжение заняться свалкой 3 октября. В тот же день муниципальные работники выехали в пятый мубан Камалы и убрали мусор, о чем OrBorTor и отчитался.

Также отдел OrBorTor по вопросам общественного здоровья получил указание регулярно проверять подведомственную территорию на предмет нелегальных свалок и «немедленно принимать меры в соответствии с законами».

При этом власти Камалы ничего не сказали ни о происхождении свалки, ни о том, сколько времени мусор лежал на обочине дороги. 

Публикация OrBorTor заканчивается обращением к жителям, которым напоминают, что они могут присылать свои замечания, просьбы и жалобы через мессенджер LINE (@KamalaPhuket).

 

 

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