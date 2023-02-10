В Камале пройдет трехдневный фестиваль на закате

Административная организация Камалы (OrBorTor) завершает подготовку к трехдневному фестивалю «Закат в Камале», который стартует сегодня вечером (11 февраля).

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Мероприятие будет проходить 11, 12 и 13 февраля в общественном парке и пляжа Камала. Организаторы не называют точного времени начала мероприятия, но из названия и так понятно, что гостей ждут к закату.

В программе – традиционная тайская ярмарка с едой и напитками, а также выступления тайских музыкантов. 11 февраля будет играть группа Phatthalung, 12 числа – Jeab Benjaporn, а в заключительный вечер – The Star Copy Show. Вход, разумеется, бесплатный.

По словам организаторов, мероприятие приурочено к началу туристического сезона 2023 года.

Также сегодня продолжится ярмарка Lard Lae Le Chill Chill в Раваи (недалеко от пирса). Местный муниципалитет обещал проводить мероприятие каждую пятницу и субботу вплоть до конца марта. В программе – не только еда и напитки, но и этническая составляющая с танцами, песнями и даже местными единоборствами.